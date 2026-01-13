Indra y la emiratí Edge fabricarán drones 'kamikaze' en León a través de su nueva 'joint venture' en España

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra y la compañía emiratí Edge fabricarán drones 'kamikaze' en Villadangos de Páramo (León) a través de su nueva 'joint venture' en España, con la que buscan convertirse en proveedores de los principales programas militares europeos, según han informado en un comunicado conjunto.

La empresa nace con una cartera de pedidos anual estimada de unos 2.000 millones de euros y la producción de los drones 'kamikaze' tendrá lugar en una nueva fábrica en la que Indra ha invertido unos 20 millones de euros.

Se espera que la nueva planta contará con unos 200 trabajadores cuando alcance su plena capacidad operativa para producir drones 'kamikaze', también conocidos como munición merodeadora o de merodeo, y que permite realizar ataques contra objetivos ocultos que emergen durante breves periodos de tiempo sin necesidad de situar activos de alto valor cerca de la zona.

La 'joint venture' de Indra y Edge también se especializará en el desarrollo, producción y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de las municiones merodeadoras y armas inteligentes para los programas de defensa españoles y europeos.

Además, han dejado abierta la puerta a una posible ampliación de su actividad a fin de abarcar otras capacidades de defensa, si bien esta opción se concretará "en función de futuras necesidades".

La creación de esta empresa conjunta ya se anunció a mediados del pasado noviembre y la estructura de capital de la 'joint venture', según lo comunicado entonces, estipula que Indra tendrá el control de la misma con una participación del 51%, por lo que sus resultados estarán consolidados en sus cuentas, mientras que Edge ostentará el 49% restante.

"Sujeta a la aprobación por parte de los consejos de Indra Group y Edge, la nueva compañía se establecerá en España como una entidad dedicada a la fabricación de soluciones de defensa. La empresa aprovechará la experiencia de Edge en municiones merodeadoras y armas inteligentes para apoyar actividades de fabricación, ensamblaje y ciclo de vida para programas de defensa españoles y europeos", han detallado ambos socios.

En paralelo a esta nueva empresa, Indra también establecerá en Valladolid una nueva planta de la fabricación de micromotores para drones.

"Este enfoque permite que los sistemas avanzados se produzcan en el propio país, en línea con los requisitos de soberanía europea, y que estén disponibles para responder al rápido crecimiento de la demanda de defensa en Europa. La iniciativa pone de manifiesto el compromiso compartido de Indra y Edge con el desarrollo de capacidades industriales de última generación, soberanas y con vocación exportadora en Europa", han añadido.

APUESTA POR EL NEGOCIO DE LOS DRONES

En este contexto, cabe señalar que Indra adquirió a finales del pasado julio el negocio de drones de la firma española Aertec (Aertec Defence & Aerial Systems) para reforzar su división de armamento, denominada Weapons & Ammunitions.

Asimismo, a mediados de diciembre de 2025 anunció un acuerdo con el Grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering.

A ello se suma que la semana pasada cerró un acuerdo con la británica Altitud Angel para adquirir los activos relacionados con GuardianUTM, su plataforma modular de gestión de tráfico aéreo para drones.

En esa línea, a través de un proyecto en colaboración con Oesía, ha probado con éxito un nuevo sistema para evitar que los drones choquen entre sí en operaciones complejas en las que este tipo de aeronaves no tripuladas actúan en enjambre, una tecnología que ambas empresas desarrollan en el programa estratégico del 'Polo Aeroespacial' de Galicia.

De este modo, la empresa está reforzando su apuesta por el segmento de negocio de los drones y, de hecho, a mediados del pasado octubre el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, llegó a trasladar al comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, la disposición de la empresa para contribuir con su tecnología a la defensa del continente, sobre todo en el flanco este, donde se baraja la opción de desplegar un muro antidrones.

De hecho, De los Mozos ha subrayado que la creación de la nueva empresa con Edge supone un "paso decisivo" en la ambición de la empresa de convertirse en un "referente europeo en la industria de drones".

"El desarrollo de estas capacidades nos permite responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado", ha añadido.

Por otro lado, cabe recordar que este no es el primer acuerdo de colaboración entre Indra y Edge, dado que las dos empresas también crearon Pulse, una 'joint venture' de radares.

A ello se suman diferentes acuerdos en materia de soluciones de software y hardware de comunicaciones ultraseguras de última generación, entre otras cuestiones.