Indra evita valorar la posible denuncia de Santa Bárbara y destaca la buena sintonía en el sector defensa

Archivo - El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, durante una rueda de prensa, en la sede de Indra, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha defendido la buena relación existente en la industria de defensa española y ha evitado valorar la posible denuncia de Santa Bárbara Sistemas contra la adjudicación de los programas de artillería al consorcio formado por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) e Indra, asegurando que el grupo mantiene su foco en el trabajo y la colaboración con el resto del sector.

"Yo creo que la industria de defensa española es una industria bien avenida", ha afirmado Escribano durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa', donde ha subrayado que "es una industria que se lleva bien en líneas generales, no hay no hay grandes problemas entre las empresas y lo que está pasando es que, al furor de que se aumentan los presupuestos, pues hay algunos que están más contentos y otros están menos contentos, por eso es normal".

El presidente de la compañía ha comparado la situación con una metáfora deportiva: "El que juega 90 minutos en el campo de fútbol está más contento que al que le quitan en el minuto 30, qué vamos a hacer", ha expresado.

En este sentido, ha reiterado la disposición de Indra a colaborar con el conjunto de la industria: "Nosotros siempre hemos tendido la mano a todos, estamos trabajando con todo el mundo de la mejor forma y nosotros somos quien tiene que ofrecer a la empresa a la que tú te refieres que es la parte que consigue".

Asimismo, ha evitado valorar las decisiones de otras compañías o de las autoridades, defendiendo que el grupo mantiene el foco en su trabajo. "La realidad es que nosotros no vamos a valorar las decisiones que toman unos o toman otros; cuando las pones en manos de las autoridades, pues ya decidirán otros por nosotros y nosotros estamos tranquilos y trabajando por lo mejor para nosotros y para los que vienen con nosotros, que prácticamente es el resto de la industria", ha concluido.

DE LOS MOZOS NO ESTÁ "PREOCUPADO"

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, afirmó hace un par de semanas que no está preocupado por una posible denuncia de Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, que ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si el Ministerio de Defensa desestima el recurso de alzada interpuesto contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"A nosotros no nos ha denunciado. Entonces, no tengo que estar preocupado", aseguró De los Mozos en un encuentro con los medios en el Mobile World Congress (MWC), que se celebró en Barcelona a principios de mes.

En concreto, tal y como indicaron fuentes conocedoras a Europa Press, el Departamento liderado por Margarita Robles tiene de plazo hasta el 22 de abril para responder a dicho recurso de alzada, que es un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa y poder presentar recurso contencioso-administrativo ante la Justicia ordinaria, en este caso, la Audiencia Nacional.

Por otra parte, la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio renunció a aplicar medidas cautelares para suspender las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E de los contratos de suministro de los programas especiales de modernización (PEM) de Defensa 'ATP Ruedas'y 'TP Cadenas' y deberá resolver, como ya se mencionó, antes del 22 de abril, el recurso presentado por Santa Bárbara contra dichas adjudicaciones.

EL RECURSO SIGUE PESE A LA DECISIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES

Como reconoce la propia resolución de la cartera de Defensa, la decisión de no suspender cautelarmente las adjudicaciones "no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara solicitando la nulidad de las adjudicaciones".

De este modo, la decisión del Ministerio deberá adoptarse tras examinar los argumentos de las partes y, en particular, la posición de la propia Santa Bárbara y que, en todo caso, sería revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por tanto, el recurso de Santa Bárbara sigue su proceso independientemente de la decisión del Ministerio sobre estas medidas cautelares.

En este contexto, cabe recordar que la firma interpuso el pasado 22 de enero un recurso de alzada contra dichas resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, cuyo objeto es la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas por valor total de más de 7.000 millones de euros. Además, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar, mientras se sustanciaba el recurso, la suspensión de las adjudicaciones.