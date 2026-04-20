Indra invierte más de 42 millones en una fábrica de radares y sistemas de comunicación situada en Kansas

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra ha inaugurado este lunes su nuevo centro de fabricación en el Great Plains Commerce Center de Olathe, Kansas (Estados Unidos), ceremonia a la que han asistido el senador de Kansas, Jerry Moran, y el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

Según ha explicado la compañía en una nota de prensa, las nuevas instalaciones de 11.000 metros cuadrados han supuesto una inversión de 50 millones de dólares (42,4 millones de euros).

La planta contará con procesos avanzados de producción y pruebas electrónicas automatizadas para fabricar sistemas críticos de comunicación, navegación y vigilancia. Esta ampliación creará más de 200 nuevos puestos de trabajo de alta calidad en los próximos tres años, triplicando la plantilla local de Indra en EE.UU.

"Con este proyecto, avanzamos con éxito en nuestro plan estratégico de crecimiento en Estados Unidos y damos un paso decisivo para reforzar la posición de Indra en un mercado estadounidense altamente competitivo, donde ya nos encontramos entre las empresas más importantes en soluciones avanzadas para la gestión del tráfico aéreo civil y militar", ha afirmado De los Mozos.

"La decisión de Indra de ampliar su presencia en la región de Kansas City supone un gran logro para nuestro estado, ya que aportará a la comunidad unos 200 nuevos puestos de trabajo en el sector de la fabricación de alta tecnología", ha indicado, por su parte, el senador Moran.

El nuevo espacio complementa las instalaciones de Indra, de 3.716 metros cuadrados situadas en Overland Park, Kansas City, y proporciona la capacidad necesaria para cumplir el contrato multimillonario con la Administración Federal de Aviación (FAA) para fabricar radares de vigilancia de tráfico aéreo de última generación.

Además de los sistemas de radar terrestres, la planta de Olathe fabricará más de 20.000 radios Indra Park Air para la FAA y sistemas portátiles de navegación aérea táctica (MP-TACAN) para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.