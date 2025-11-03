Indra logra romper la barrera de los 50 euros en Bolsa tras dispararse un 5,4%

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Indra han superado este lunes la cota de los 50 euros por título, en concreto, los 50,5 euros por acción, tras dispararse un 5,4% en una sesión en la que la empresa ha logrado recuperarse de las dos caídas bursátiles consecutivas con las que cerró la semana pasada tras presentar sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio.

De este modo, la revalorización bursátil de Indra en lo que va de año roza el 196% (casi el triple), por lo que su capitalización se sitúa en torno a 9.000 millones de euros, frente a los alrededor de 3.000 millones de euros con los que arrancó el año.

La compañía está capitalizando el incremento de la inversión en defensa en España y en Europa al calor de la situación geopolítica actual y buena muestra de ello son los casi 7.800 millones de euros que el Gobierno le ha concedido en préstamos al 0% de interés para prefinanciar la ejecución de los programas nacionales de modernización militar en los que participa (30 de los 31 establecidos).

Con el impulso de este lunes, la compañía ha conseguido superar la barrera de los 50 euros por título, algo que ya estuvo a punto de lograr la semana pasada antes de la presentación de sus resultados, que arrojaron unas ganancias netas de 291 millones de euros (+58% interanual) entre enero y septiembre de 2025 y un aumento del sector de la defensa en sus cuentas.

En este contexto, se prevé que este mismo mes se concrete el cierre de la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra, una operación valorada en 725 millones de euros y que se espera que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en primera fase.

No obstante, la adquisición también tendrá que ser autorizada por el Consjeo de Ministros y, después, tendrá que superar el trámite de ser aprobada por los accionistas de Indra, por lo que se espera que antes de que acabe el año se celebre una junta extraordinaria, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, si bien matizan que todavía no hay un calendario fijado.

A ello se suma que también se espera que antes de que acabe el año se llegue a un acuerdo para la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).