Indra planea con Hunosa instalar una pista en las cuencas mineras para probar sus vehículos militares

Anuncia una inversión inicial de 43 millones para adaptar la fábrica de 'El Tallerón' a sus nuevas funcionalidades

La compañía Indra Group está trabajando con la empresa pública Hunosa para adquirir un terreno, en Mieres o Langreo, en el que poder instalar una pista para poder realizar las correspondientes pruebas a los vehículos militares que construirá en Asturias, según ha informado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano.

En una rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, Escribano ha indicado que todavía se está trabajando en la ubicación concreta del lugar y que la pista tendrá unos 1.600 metros.

En concreto, ambas compañías han alcanzado este martes un acuerdo para colaborar en la búsqueda de espacios donde desarrollar proyectos que refuercen el papel de Asturias "como referente industrial y tecnológico en España y Europa".

El acuerdo contempla la identificación y reutilización de terrenos e instalaciones industriales de Hunosa en la región en los que sea posible desarrollar iniciativas de innovación tecnológica, sostenibilidad y defensa promovidas por Indra.

En el marco de este acuerdo, las dos empresas acuerdan establecer las bases de cooperación y colaboración para la identificación de espacios industriales en las zonas mineras de Asturias para potenciales usos industriales, o de desarrollo de ingeniería a largo plazo, así como en relación con proyectos de innovación relacionados con la sostenibilidad y la energía para la industria de la defensa.

"Nuestro objetivo es seguir reforzando nuestras capacidades industriales y contribuir al desarrollo económico de Asturias para situar a la región y a España como potencia dentro del mercado europeo", ha señalado Escribano.

Por su parte, desde Hunosa se ha destacado que "acuerdos de colaboración como el que hoy se firma están alineados con el compromiso que el grupo, en su papel de agente dinamizador, tiene con el desarrollo económico y la generación de actividad en las comarcas mineras".

Ambas compañías coinciden en que este paso constituye un hito en la reindustrialización de Asturias y abre la puerta al desarrollo de proyectos orientados a la innovación, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad en un futuro próximo.

INVERSIÓN INICIAL DE 43 MILLONES

Indra Group compró las instalaciones de 'El Tallerón', en Gijón, que pertenecía a Duro Felguera, para transformarlo en una de las plantas más modernas de Europa en la fabricación de vehículos blindados y carros de combate.

La compañía ha anunciado una inversión inicial de 43 millones de euros para adaptar y modernizar las instalaciones, incorporar tecnologías de vanguardia y dotar a la planta de procesos propios de la industria 4.0, con el objetivo de convertir el centro en un polo estratégico de fabricación e integración de plataformas terrestres de última generación.

En el encuentro, Escribano ha trasladado la solicitud para que 'El Tallerón', en Gijón, sea declarado por el Gobierno regional como Proyecto Industrial Estratégico (PIER), una consideración que permitiría maximizar el impacto económico y social del proyecto, promover la reindustriallización y el fortalecimiento de la cadena de suministro, reforzar su competitividad y minimizar los trámites administrativos para acelarar el inicio de la actividad industrial.

Además, declarar este desarrollo como proyecto estratégico contribuiría a situar a Asturias en el epicentro del desarrollo industrial y tecnológico de la defensa en España.

Según han explicado desde Indra, esta designación impulsaría, igualmente, la colaboración público-privada y consolidaría un ecosistema innovador capaz de generar empleo altamente cualificado, dinamizar la industria auxiliar y abrir nuevas oportunidades para proveedores locales.

Asimismo, la declaración de PIER permitiría un acceso inmediato a todas las herramientas de incentivo económico y financiero disponibles por la administración del Principado de Asturias.

Los Proyectos de Interés Estratégico se regulan a través de la ley 7/2024 del Principado y buscan agilizar y facilitar inversiones estratégicas para transformar la economía asturiana, priorizando proyectos de alto impacto en el empleo, la sostenibilidad y la digitación.

De ser aprobado, sería el primero de esta categoría que se llevaría a cabo en Asturias. El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, agradeció a los asturianos y al presidente del Principado la gran acogida y colaboración que muestran con Indra.

ENTRE 300 Y 500 OPERARIOS EL PRÓXIMO AÑO

"Nosotros vamos a seguir creando empleo y desarrollando capacidades tecnológicas en Asturias", ha comentado. Escribano ha indicado que actualmente cuentan con 155 personas que están adaptándose al nuevo cometido, pero que la idea es subir el próximo año el número de operarios hasta entre 300 o 500 operarios que producirán los nuevos vehículos del Ejército .

La intención, según Escribano, es arrancar antes de final de año con los contratos para la factoría asturiana y que en un periodo no inferior a seis u ocho meses pueda empezar la producción. De esta manera, podrían estar entregando vehículos en un plazo de entre 18 y 24 meses.

Además de mantener el empleo existente, Indra ha puesto en marcha programas de formación y cualificación que permitirán a los trabajadores adquirir nuevas competencias, reforzando su posición en la industria y garantizando empleos sostenibles y de alta especialización.

Con este proyecto, Indra explica que refuerza sus capacidades industriales, incrementa sus eficiencias y contribuye a fortalecer la autonomía estratégica nacional y europea, un objetivo clave del Plan Estratégico Leading the Future.

La iniciativa también contribuirá a que Asturias participe en los grandes programas multinacionales de defensa, situando a la región como un actor relevante en el sector.

Asimismo, Indra Group cuenta en Asturias con un centro de excelencia tecnológica en proyectos de software de ATM (Tráfico aéreo) en el que trabajan cerca de 230 personas y proporciona elementos muy relevantes y de muy alto nivel a varias innovadoras líneas de producto.

La instalación, situada en el Parque Tecnológico y Científico de Gijón, trabaja para diversos proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de ITEC (colaboración europea de provedores de servicios de tráfico); y ManagAir, solución propia de automatización de amplia implementación por todo el mundo y, actualmente, en desarrollo en Abu Dhabi y Mumbai. Cuenta en la región con un acuerdo de desarrollo académico con la Universidad de Oviedo (cátedra), 5 convenios de colaboración en ciberseguridad y 10 acuerdos con centros de Formación Profesional.

"Yo sé que no es algo pacífico, que siempre hay críticas al respecto, pero lo que la reflexión que yo hago es, y la vengo defendiendo de forma decidida, es que no es prepararse para la guerra, sino para disuadir, para que nos respeten y por tanto haya la paz, porque nosotros como Estado, como comunidad autónoma y como proyecto comunitario, yo creo que la Unión Europea siempre ha sido una abanderada de la paz a nivel internacional y no podemos dejar de recordarlo", ha reflexionado, por su parte, en relación a 'El Tallerón', el presidente del Principado, Adrián Barbón