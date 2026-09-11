Archivo - El CEO de Indra, Josep Maria Recasens (d), y el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Simón Grimaldos (i), durante la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Indra Group, a 30 de junio de 2026, en Alcobendas, Madrid, (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra presentará su nuevo plan estratégico el 25 de noviembre después de retrasar la cita varias veces, según ha indicado la empresa española este viernes.

En concreto, en esta fecha se celebrará el 'Capital Markets Day', en el que la firma presentarán el nuevo plan estratégico con intervenciones del presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, Josep María Recasens, entre otros ejecutivos. De hecho, se trata del primer plan del tándem Simón-Recasens.

La multinacional ha informado que ya se ha enviado el 'Save the date' a los analistas para esta reunión, que tendrá lugar en Madrid y de la que por ahora no se conocen más detalles.

RECASENS PIDIÓ PACIENCIA AL SECTOR EN JULIO

Cabe recordar que la presentación de esta nueva hoja de ruta ya se ha retrasado varias veces. A mediados de abril, con el nuevo presidente recién nombrado y con José Vicente de los Mozos aún como primer ejecutivo, Indra ya retrasó la publicación del plan hasta el final del verano.

En ese momento, De los Mozos declaró que actualizar el plan y definir su segunda etapa era una de las dos "prioridades" del ejercicio de este año 2026. "Hicimos el plan estratégico 'Leading the Future' bajo el mandato de Marc Murtra, después, hemos seguido con la etapa de Ángel Escribano, que lo impulsó, y ahora empezamos esta nueva etapa con Ángel Simón, que también apoya este plan estratégico", explicó De los Mozos.

Tres meses después, durante la 'conference call' que se celebró con motivo de la presentación de resultados del primer semestre y ya con Josep Maria Recasens como recién estrenado consejero delegado, este pidió "un poco de paciencia" al sector de la defensa para presentar el plan estratégico que marcará la nueva hoja de ruta de la compañía. Ya entonces adelantó que previsiblemente este se haría público a finales de este año.

"Me gustaría pediros un poco de paciencia, ya que llevo unos 15 días en la empresa y estoy intentando ponerme al día con todo lo antes posible, porque creo que necesito entender la situación para poder confirmar con certeza cuándo tendrá lugar esa jornada de mercado de capitales, que esperamos que sea lo antes posible", manifestó el directivo en julio.