Indra prevé superar los 1.000 empleados en Reino Unido

El presidente de Indra, Ángel Escribano, durante el encuentro empresarial entre Reino Unido y España celebrado este miércoles en Downing Street. - TOLGA AKMEN

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra prevé contar con más de 1.000 empleados en Reino Unido, un mercado en el que lleva presente desde hace veinte años, señaló el presidente de Indra, Ángel Escribano, durante el encuentro empresarial entre Reino Unido y España celebrado este miércoles en Downing Street

"El Reino Unido es un país estratégico para nosotros. Queremos tener más presencia en defensa y espacio. En la actualidad somos un socio muy destacado en soluciones de movilidad, gestión del tráfico aéreo y radares", aseguró el presidente de Indra.

Durante su intervención, Escribano ha aprovechado para reiterar el compromiso de Indra por seguir colaborando con sus socios británicos y ha destacado su intención por movilizar y cooperar con el ecosistema de defensa para "construir la autonomía estratégica que España y Europa necesitan".

La firma gestiona el túnel de Silvertown para Transport for London (TfL) y su tecnología se aplica desde hace años a otros 12 túneles de la capital. Además, renovará la red de vigilancia aérea de Reino Unido con radares de última generación y el ministerio de Defensa británico cuenta con simuladores desarrollados por Indra para entrenar a sus pilotos.

Por otra parte, el grupo ha completado tres adquisiciones en este país en los últimos dos años para reforzar el desarrollo de sistemas de comunicaciones aeroespaciales y de gestión del tráfico aéreo.

El evento ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro británico, Keir Starmer, la canciller británica, Raquel Reeves, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y otras quince empresas con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales entre ambos países.