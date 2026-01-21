Indra refuerza su posición en Irlanda con una nueva sede en Dublín

Archivo - De izquierda a derecha: Anne Shaw, CEO de la National Transport Authority de Irlanda; el ministro de Transporte de Irlanda, Darragh O'Brien, y el director de Movilidad y Tecnología de Indra, Raúl Ripio, durante la inauguración de la nueva sede d - INDRA - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra ha abierto una nueva sede en Dublín para reforzar su posicionamiento en el negocio de transporte y movilidad en Irlanda y también para "consolidarse como socio tecnológico de referencia" en este mercado, según ha informado la compañía en un comunicado.

"Esta nueva sede permitirá a Indra Group seguir dando respuesta a sus perspectivas de crecimiento en Irlanda y reforzar sus capacidades tecnológicas en el país para impulsar proyectos de gran complejidad y alcance nacional, con una fuerte apuesta por el talento local, al tiempo que estrecha la colaboración con clientes, instituciones y socios locales", ha añadido la empresa.

Además, las nuevas instalaciones se convertirán en el centro de trabajo para el desarrollo del proyecto de 'ticketing' de toda la red de transporte público de Irlanda, que abarca el tranvía, los autobuses, la red nacional de ferrocarril y el futuro metro de la capital.

La solución de 'ticketing' de Indra facilita la integración de múltiples operadores, así como la implantación y el funcionamiento de canales de venta físicos y digitales.

"Incorporará tecnologías vanguardistas, como el uso de tarjeta bancaria, teléfono móvil o 'smartwatch' como medio de acceso al transporte, incrementando la agilidad y comodidad del viajero", ha añadido.

El ministro de Transporte de Irlanda, Darragh O'Brien, ha resaltado que la apertura de la nueva sede de Indra en Dublín es una "clara señal" de la ambición del país por liderar la innovación en el transporte.

"Esta oficina será el centro neurálgico desde el que se implantará un sistema nacional de 'ticketing' sin contacto, que mejorará la comodidad de los usuarios y apoya una movilidad más sostenible. Además, supone un importante impulso para la economía, ya que generará empleo de alta cualificación y reforzará la posición de Irlanda como referente en soluciones de transporte inteligente", ha agregado.

En cuanto a su actividad en Irlanda, Indra colabora en proyectos y soluciones tecnológicas en el país desde hace alrededor de 20 años y la empresa ha destacado el sistema de peaje del túnel de Dublín.

También ha implantado una plataforma de interoperabilidad en la nube de tercera generación que facilita a los viajeros el uso de todas las autopistas de peaje en Irlanda con una sola cuenta y, además, está implementando su sistema de gestión ferroviaria en el país, entre otros proyectos.