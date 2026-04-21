Indra renueva su liderazgo en los programas de I+D europeos con 76 millones, un 13% más que en 2023

Un submarino sumergido. - INDRA

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra ha renovado su posición como uno de los grandes actores europeos en innovación en defensa tras lograr 76 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo (I+D) del Fondo Europeo de Defensa (EDF) en esta convocatoria, lo que supone un 13% más que durante el año 2023, en el que se consiguió el último máximo de 67 millones.

En concreto, 60 millones provienen de subvenciones de la Comisión Europea y 16 en contratos de I+D a través del Ministerio de Defensa español.

Además, la compañía de tecnología y defensa ha sido seleccionada para participar en 15 grandes proyectos de I+D del EDF impulsados por la Comisión Europea, liderando dos de ellos, tal y como ha señalado en un comunicado este martes.

ENTRE LAS TRES COMPAÑÍAS EUROPEAS CON MAYOR NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Este resultado sitúa de nuevo a la multinacional como la empresa española con mayor presencia en la actual convocatoria del EDF y "consolida su posición" entre las tres compañías europeas con mayor nivel de participación en estos programas.

Indra participa y lidera en proyectos que contarán con una financiación agregada de 799 millones de euros, lo que refleja el "papel estratégico" que está asumiendo en el desarrollo de nuevos sistemas y capacidades críticas, así como su "compromiso con la soberanía tecnológica y autonomía estratégica de la Unión Europea, y la cooperación industrial en Europa".

En cuanto a los dos proyectos que lidera Indra, Shimbad abordará el desarrollo de un radar multibanda 4D de nueva generación, que equipará los futuros buques de combate europeos; mientras que ECC2 se centrará en la mejora de las capacidades operacionales y de mando y control de ciberdefensa, un ámbito en el que la compañía se ha consolidado "como un referente a nivel europeo".

La participación de Indra se extiende además a otros proyectos "clave para todos los dominios de la defensa", incluyendo algunos de los más relevantes de esta convocatoria, como Eicacs, Latacc2 y E-Dominion, centrados en el desarrollo de la nube de combate para los dominios aéreo, terrestre y naval, respectivamente, y el programa Famous3, tercera fase de una iniciativa en la que Indra ha participado desde sus primeras ediciones, orientada al desarrollo de plataformas terrestres y sus sistemas asociados.

"El resultado obtenido pone de manifiesto la capacidad de Indra para liderar y articular colaboraciones industriales de gran escala en Europa, integrando a socios de distintos países, tamaños, y con perfiles tecnológicos diversos", ha destacado, recordando que a lo largo de las distintas convocatorias de los EDF y programas preparatorios, la compañía ha participado en más de 90 proyectos de I+D impulsados por la Comisión, asumiendo el liderazgo de 13 de ellos.

Estos proyectos constituyen en muchos casos, según resalta la firma, la antesala de grandes programas de adquisición conjunta de capacidades en Europa. "La compañía adquiere así una sólida posición para poder formar parte de los grandes programas que se pondrán en marcha en el continente y contribuir a los objetivos del 'Defence Readiness Roadmap' 2030 de la UE", ha concluido.