IndraMind Cybersecurity sitúa en Barcelona su centro de innovación y talento en ciberseguridad

Centro de Innovación y Talento de IndraMind Cybersecurity - INDRAMIND CYBERSECURITY

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La unidad de ciberseguridad de IndraMind (Indra), IndraMind Cybersecurity, ha situado en Barcelona su nuevo Centro de Innovación y Talento para acelerar la innovación aplicada en ciberseguridad e impulsar el talento especializado, a través del desarrollo de soluciones avanzadas, propias y soberanas, y la capacitación profesional para este ámbito.

La compañía presentará este nuevo centro, situado en la sede del Grupo Indra en Barcelona, en el marco del encuentro 'Protección de la infraestructura crítica y el reto cuántico: seguridad para el presente y el futuro', que reunirá a expertos y responsables de organizaciones públicas y privadas de la región en torno a estos asuntos, informa la compañía este miércoles en un comunicado.

La directora de Indra en Catalunya, Anna Ortí, ha considerado que con esta iniciativa el grupo da un paso clave hacia el liderazgo global en ciberseguridad "con un centro concebido para impulsar la ciberresiliencia y el talento especializado".

Ha explicado que se trata de un espacio pensado para anticipar los retos digitales, generar conocimiento y "preparar a los profesionales que marcarán el futuro de la seguridad".

Según Indra, el sector de la ciberseguridad presenta una brecha de talento estimada en 13.500 especialistas, lo que convierte la atracción y formación de talento en una "prioridad crítica para el progreso del ecosistema digital de la zona".

El director global de ciberseguridad de IndraMind, Roberto Espina, ha señalado que para lograr los objetivos del Centro, este combinará innovación, experiencia y colaboración mediante de alianzas con los ecosistemas empresarial, público, educativo, y de investigación de Catalunya: "Buscamos convertir el conocimiento en capacidad y la colaboración en ventaja competitiva".

CIBERRESILIENCIA

Para reforzar la ciberresiliencia en la región, el Centro de Innovación y Talento garantizará una soberanía tecnológica completa, al operar con infraestructura, información y soporte localizados en Catalunya, con cifrado y protección de los datos avanzado, que asegura máximo control sobre el acceso a la información.

La "piedra angular" del Centro es el SOC de nueva generación de IndraMind Cybersecurity, un sistema avanzado de detección y respuesta a amenazas proactivo, autónomo e inteligente, con automatización e IA integrada de forma nativa que proporciona soberanía, control del dato e independencia tecnológica.