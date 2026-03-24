IndraMind llama a la industria a estar preparada ante los conflictos: "Europa necesita más autonomía"

Desayuno informativo organizado por Infodefensa. - INFODEFENSA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de IndraMind, Ignacio Martínez, ha resaltado este martes la importancia de que la industria se adapte a los nuevos tiempos y esté preparada ante los conflictos geopolíticos: Europa requiere más producción, autonomía y capacidad, ha advertido.

Martínez González ha apuntado a la urgencia de adaptarse y ha afirmado que la estrategia industrial europea debería garantizar que la industria esté preparada ante los plazos dictados por conflictos geopolíticos y guerras, como en el caso actual, según un comunicado de Infodefensa: "Europa necesita más capacidades, más producción, más autonomía y mucha más capacidad", ha declarado.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha recordado que el Ministerio de Industria ha prefinanciado 14.000 millones de euros destinados a los Programas Especiales de Modernización (PEM), con lo que defiende haber facilitado el despegue de proyectos tecnológicos como los liderados por las empresas Indra, Airbus y Navantia.

"Hemos incorporado el relato de la cultura de la defensa y la seguridad. Se puede ir al mismo tiempo con el 'no a la guerra' y ser conscientes también de que o estamos en la mesa o estamos en el menú", ha declarado, durante un desayuno informativo organizado por Infodefensa.

Además, el secretario de Estado ha destacado la necesidad de crear ecosistemas sólidos entre compañías para ofrecer productos competitivos en Europa, combinando el "orgullo" de la capacidad tecnológica española con la "humildad para ir de la mano con otras empresas".

Los PEM "impulsan el desarrollo de una industria española fuerte y autónoma", ha celebrado este martes el presidente de Indra Group, Ángel Escribano, durante la firma de un acuerdo entre la compañía que preside y Hanwha Group para desarrollar sistemas de artillería autopropulsada "de vanguardia" y "100%" españoles.

"En Indra seguimos trabajando en la senda que nos marcamos, desarrollando capacidades claves, en esta ocasión en el de los vehículos terrestres, ocupando el lugar que merecemos para poder dotar a nuestras Fuerzas Armadas de unas capacidades que no estaban en nuestro país", ha recalcado.

"No basta con producir en España. Si no eres dueño de tu propia tecnología, el enemigo te gana", ha indicado por su parte Diego Fernández, presidente de Arquimea, en el desayuno informativo.

Finalmente, el CEO de EM&E Group, Fernando Fernández, ha recordado que el mandato actual es la industrialización y que "ser español es diseñar y producir en España", de acuerdo con la nota de prensa del medio.