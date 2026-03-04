La industria alimentaria, preocupada por el conflicto en Oriente Medio y pide a España y EEUU que dialoguen

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), antes de la ceremonia de firma del plan de paz para Oriente Próximo, a 13 de octubre de 2025, en Egipto. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que está integrada por 44 asociaciones, ha mostrado su "preocupación" por la actual situación bélica en Oriente Próximo, y ha abogado por el "diálogo" entre España y Estados Unidos para que las discrepancias en el terreno político no se trasladen a las relaciones comerciales entre ambos países.

En concreto, la patronal de la industria alimentaria se ha mostrado confiada en una "rápida solución" de un conflicto, que además del "drama humanitario" que se está viviendo, puede tener impacto en los precios energéticos, así como por las dificultades operativas derivadas de la suspensión de tránsitos por parte de diversas navieras, la redirección de envíos hacia rutas alternativas y el consiguiente aumento de la "incertidumbre" logística y comercial, según informa en un comunicado.

Además, en el actual contexto internacional, FIAB ha abogado por el "diálogo" entre los gobiernos de España y Estados Unidos para que las discrepancias en el terreno político no se trasladen a las relaciones comerciales entre ambos países y el conjunto de la Unión Europea.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que España es un aliado "terrible", por lo que ha ordenado cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", afirmó el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval, donde calificó de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio", reiteró, asegurando que su Administración "no quiere tener nada con España", para poco después insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

FIAB ha recordado que Estados Unidos es un mercado fundamental para la industria alimentaria española. En 2025 las exportaciones a este país alcanzaron los 3.041 millones de euros, con una caída del 9,6% en el valor, consecuencia de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la evolución del tipo de cambio y una mayor presión competitiva.

En este contexto, la industria alimentaria ha señalado que es "imprescindible" trabajar de manera conjunta en el buen funcionamiento de las relaciones bilaterales y contar con un marco comercial "estable que permita reducir la incertidumbre y proteger la competitividad de la industria española".