La industria alimentaria, preocupada por situación geopolítica y falta de relevo que "amenaza" al sector

El presidente de FIAB, Ignacio Silva, en la inauguración del Food&Drink Summit - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria de la alimentación y bebidas ha mostrado su "preocupación" por los factores externos, como la volátil situación geopolítica o la falta de relevo generacional que "amenaza" el crecimiento del sector en España, por lo que reclama a las administraciones menos cargas burocráticas a las empresas, políticas orientadas a ayudar la sector tras el alza de costes y que se apueste por el diálogo social.

El presidente de FIAB, Ignacio Silva, que ha destacado los "buenos resultados" que ha registrado el sector en el último año, ha alertado de los retos que afronta la industria alimentaria en estos momentos.

"Estamos preocupados por muchos factores externos que amenazan nuestro crecimiento. De manera coyuntural, el grave incremento de costes operativos, administrativos y laborales que están sufriendo nuestras empresas, pero también, de forma estructural, la grave amenaza que representa la falta de relevo generacional y la escasez de perfiles de alta calificación", ha indicado durante la inauguración del Food&Drink Summit.

Silva ha señalado que la falta de relevo generacional llega en un "momento crítico" por la "falta de diálogo social" con el Ministerio de Trabajo, que plantea medidas laborales que "amenazan la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas", que el representan el 99% del tejido empresarial de este país y el 96 del tejido empresarial en la alimentación.

"Tenemos por delante el reto formidable de seguir siendo el motor de la economía española, de seguir construyendo un sector atractivo y sobre todo de crear mucho más empleo, de ser innovadores, de implementar nuevas tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes y más rentables, de impulsar la gastronomía española, el turismo y a través de nuestros productos mostrar lo que significa la marca España", ha subrayado.

En este contexto, el presidente de FIAB ha reclamado a las Administraciones el "evitar la hiperregulación, así como las cargas burocráticas de las empresas". "Necesitamos políticas orientadas a garantizar suministros energéticos a precios competitivos, que se alineen las iniciativas regulatorias nacionales y regionales con la legislación europea, también acuerdos comerciales que eliminen aranceles para consolidar y mejorar nuestras exportaciones, así como políticas de nutrición y salud basadas en criterios legales y científicos", ha subrayado.

Por último, Silva ha puesto en valor la importancia del sector agroalimentario. "La España que nos alimenta está constituida por más de 27 000 empresas ubicadas en todo el territorio. Más del 70% de ellas localizadas en municipios y de menos de 50.000 habitantes, lo que contribuye a la fijación de la población y al mantenimiento de infraestructuras y servicios servicios básicos. Y sobre todo, genera uno de cada cinco empleados en lo que llamamos la España Vaciada", ha destacado.

PLANAS ABOGA POR UN COMERCIO BASADO EN REGLAS

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que participó en el foro a través de un video, ha vuelto a reclamar un comercio basado en reglas y preservar el multilateralismo en el contexto actual de inestabilidad y volatilidad a nivel global por los conflictos bélicos.

El titular del ramo ha recordado cuáles son los "grandes retos" que afronta el sector agroalimentario como son los "climáticos y los geopolíticos y comerciales". "Los climáticos son evidentes, por lo que son necesarios tener mecanismos de corrección y sobre todo de gestión de riesgos que afronten esta situación", ha recalcado.

"El comercio basado en reglas es algo que se había conseguido y hay que preservar. El multilateralismo es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestro comercio agroalimentario, pero también los fenómenos geopolíticos, las crisis, las guerras alteran muy gravemente no solo la producción agroalimentaria, sino también al comercio", ha alertado.

No obstante, Planas se ha mostrado confiado de cara al futuro. "Soy optimista respecto del futuro. La economía española está creciendo significativamente más que la media de la zona euro y somos la economía que más crece dentro de la Unión Europea", ha subrayado.