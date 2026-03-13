Inetum y Multiverse Computing amplían su alianza para liderar la nueva generación de IA eficiente y soberana

José Ramón Castro, Gorka Otermin, Irune Ibarzabal, Bippin Makoond y Jabier Ruiz - INETUM Y MULTIVERSE COMPUTING

Inetum y Multiverse Computing han reforzado su alianza para acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA) eficiente y soberana en organizaciones públicas y privadas, con visión global, según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto.

En un acto celebrado este viernes en Bilbao, ambas compañías se han comprometido a acelerar la adopción de modelos y agentes de IA radicalmente eficientes mediante la combinación de la tecnología de compresión extrema de Multiverse y la capacidad de integración, despliegue y gobierno de Inetum.

"Esta alianza con Multiverse Computing nos permite ofrecer a nuestros clientes una inteligencia artificial radicalmente eficiente, capaz de reducir consumos, costes y dependencia tecnológica sin renunciar al rendimiento, con garantía absoluta de privacidad. Su tecnología junto a nuestra capacidad de ejecución y despliegue en entornos complejos abre la puerta a proyectos que antes parecían imposibles", ha explicado el director de Ventas de Inetum en Iberia y Latinoamérica, Jabier Ruiz.

Por su parte, la misión de Multiverse Computing, tal y como ha detallado la empresa, es hacer que la IA avanzada sea mucho más eficiente y accesible.

"La colaboración con Inetum nos permite combinar nuestros modelos de IA comprimidos y nuestras soluciones de IA con su experiencia global en integración y gobernanza. De este modo, las organizaciones pueden implementar potentes sistemas de IA que son más pequeños, más rápidos y mucho más sostenibles", ha mencionado el director global de GenAI, Multiverse Computing, Rodrigo Hernández.

Inetum y Multiverse Computing trabajarán conjuntamente en la identificación y desarrollo de oportunidades de negocio basadas en los modelos de IA comprimidos desarrollados por Multiverse Computing, que permiten reducir de forma drástica el coste y el consumo energético del uso de modelos de IA sin comprometer su rendimiento.

Complementariamente, Inetum aporta Craft, su plataforma de orquestación de agentes de IA, y el marco Coborg, que guían el paso de pilotos a producción con observabilidad, gobierno, evaluación y control de riesgos a escala.