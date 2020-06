La innovación en productos de gran consumo cae un 46% desde 2010 y registra mínimos históricos en 2019

Promarca pide medidas fiscales para incentivar la innovación y la creación de un Observatorio para la innovación

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La innovación de nuevos productos en el sector del gran consumo alcanzó un nuevo mínimo histórico en 2019, tras caer un 22% respecto a 2018, y experimentar una reducción del 46% en los últimos 10 años, según se desprende de los datos del informe 'Radar de la Innovación 2019', realizado por la consultora Kantar.

"Estamos en un estado de emergencia, una caída del 46% es algo dramático y no le conviene al país porque supone una destrucción de valor y bienestar. La innovación es un bien que merece la pena y fundamental para el crecimiento del sector", ha indicado el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, durante la presentación del estudio.

Larracoechea también ha avanzado que la innovación será "clave" para salir de la crisis que va a provocar el coronavirus. "La salida de la crisis es a base de la innovación y no de bajar más lo precios, porque la destrucción de valor nunca conduce a nada", ha subrayado.

Por su parte, el Consumer Insights Consulting Director Kantar Worldpanel Division, César Valencoso, ha reconocido que 2019 ha sido "un mal año" para la innovación. "La innovación en los últimos 10 años se ha reducido prácticamente a la mitad, por lo que hay un fallo de mercado", ha señalado.

El informe muestra que, a pesar de las dificultades, las marcas de fabricante siguen siendo el motor de la innovación en España, ya que, del total de las 85 innovaciones introducidas en el mercado en 2019, estas son responsables del 95% de los productos innovadores. Un 36% de las innovaciones procede de empresas españolas.

En 2019, el valor incremental de la innovación fue del 23%, lo que significa que los consumidores que compraron innovaciones incrementaron su consumo en esas categorías en un 23%.

El estudio subraya que las marcas de fabricante son las que impulsan el crecimiento de las categorías, puesto que el valor incremental de sus innovaciones fue del 26%, frente al descenso del 21% que arrojaron las marcas blancas.

ALDI, LIDL Y MERCADONA, LAS CADENAS QUE MENOS REFERENCIAN

De esta forma, el informe muestra que una de la razones de la caída de la innovación en estos años se debe a la menor presencia de los productos de la marca de fabricante en los lineales de la distribución.

"La mayor parte de los consumidores casi nunca ve la innovación porque no está en las estanterías. Hay innovaciones que mueren antes de que el consumidor pueda decidir si el producto es bueno o no", ha señalado Valencoso, al tiempo que ha recordado que uno de cada cuatro hogares españoles prueba algún producto innovador al año.

De esta forma, Mercadona solo referencia un 17% de los productos innovadores de los fabricantes, Lidl, un 8%, y la cadena que menos innovaciones referencia es Aldi, con un 7%.

El informe revela que el 77% de las innovaciones que no referencia Mercadona, la principal cadena de la distribución en España, es de marcas con las que trabaja.

"Hay algunas cadenas que no quieren apoyar a la innovación. No es un problema de la crisis ni de espacio en los lineales, sino del modelo, que una gran parte de la distribución no apoya la innovación de las marcas. No quieren esa competencia en sus lineales, pero quién sabe si luego quieren copiarla", ha indicado Larracoechea.

Por el lado contrario, Carrefour (76%), Alcampo (52%), El Corte Inglés (42%) y Consum (29%) son las cadenas de la distribución que mantienen niveles altos de introducción de nuevos productos en sus lineales.

De esta forma, el presidente de Promarca apela a "todos los actores" del sector a reconocer que hay "un fallo del mercado que hay que corregir" y pide una combinación de medidas fiscales, legislativas e incentivantes para impulsar la innovación en el gran consumo, además de la creación de un observatorio para la innovación.

"Las marcas de fabricante pagan cuatro veces más impuestos que la marca blanca y redunda en el bienestar social y en las arcas del Estado", ha precisado.

DANONE Y SCHWEPPES, ENTRE LAS INNOVACIONES MÁS EXITOSAS DE 2019

De esta forma, las marcas de fabricante son las autoras de ocho de las diez innovaciones más exitosas del mercado el pasado año. Oikos Higos, Manzana y Canela, de Danone, ha sido el lanzamiento más exitoso en la categoría de alimentación, seguido por los cereales integrales de Fibra/Canela de Nestlé.

En la categoría de cuidado personal y droguería ha destacado el suavizante de Henkel Syoss en aerosol, y en la de bebidas la innovación más exitosa ha sido La Casera Blanco de Verdejo de Schweppes.

César Valencoso también ha señalado que las marcas más dinámicas el pasado año han sido Lactalis en alimentación, Mahou San Miguel en bebidas, P&G en droguería y L'Oreal en perfumería.