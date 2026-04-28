Las instalaciones de Santa Bárbara acogen las primeras actividades de conductores del blindado 'Hunter'

Vehículo blindado 'Hunter'. - SANTA BÁRBARA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones de pruebas de GDELS Santa Bárbara Sistemas en Sevilla están acogiendo las primeras actividades de formación de conductores del blindado 'Hunter', en el marco del programa del mismo nombre y adoptado por Letonia como parte de su estrategia de modernización militar.

El Ministerio de Defensa de Letonia firmó en 2025 dos contratos con Santa Bárbara Sistemas para la fabricación de un total de 84 vehículos blindados 'Hunter', la nueva generación de vehículos de combate de infantería derivados de la plataforma 'ASCOD', repartidos en dos pedidos de 42 unidades cada uno.

Así, en el marco de la ejecución de este programa ya se han puesto en marcha las actividades de formación de conductores, que se están desarrollando antes de lo previsto con la participación de una delegación del Ministerio de Defensa de Letonia.

"Este hito temprano refleja un enfoque del programa en el que la producción y la formación avanzan en paralelo, lo que reduce el tiempo hasta la primera puesta en servicio y acelera la familiarización de los usuarios", ha destacado la empresa en una publicación en Linkedin.

Asimismo, Santa Bárbara ha señalado que este avance es una "clara demostración de su enfoque en ofrecer una capacidad militar real, y no solo plataformas, garantizando que la operatividad se alcance al mismo tiempo que la ejecución industrial". "Garantizar la operatividad es decisivo", ha concluido.