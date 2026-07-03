La intención de viajar entre los europeos sube al 81% entre junio y noviembre de 2026, un 5,2% más

Destino turístico costero - ETC

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 81% de los europeos tiene previsto viajar entre junio y noviembre de 2026, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior, un 5,2% más, según el último informe de la Comisión Europea de Viajes (ETC) sobre las tendencias del turismo intracomunitario.

El estudio señala que la mayoría de los viajeros optará por destinos dentro de Europa y que el sur del continente y el Mediterráneo seguirán concentrando la mayor demanda.

España (14%), Italia (12%), Francia (8%) y Grecia (7%) figuran entre los destinos más elegidos.

La seguridad es el principal factor a la hora de escoger destino, citado por el 20% de los encuestados, por delante del buen tiempo (15%) y las ofertas atractivas (14%).

Al mismo tiempo, el aumento del coste de los viajes (22%) y la situación económica personal (17%) continúan siendo las principales preocupaciones de los viajeros.

El informe también destaca el creciente peso de los factores climáticos en la planificación de las vacaciones.

El 76% de los europeos asegura que el clima influye en sus decisiones de viaje y dos de cada tres afirman que modificarían sus planes ante fenómenos meteorológicos adversos o avisos oficiales de seguridad.

Además, el 52% de los encuestados muestra preferencia por destinos menos masificados o alejados de las rutas turísticas habituales, aunque el interés por los principales destinos europeos se mantiene elevado.

En cuanto al gasto, el presupuesto más habitual para las vacaciones se sitúa entre los 1.500 y los 2.500 euros, mientras que el avión continúa siendo el medio de transporte preferido, elegido por el 53% de los viajeros.