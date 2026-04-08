Iris incorpora a Belén Muñiz, exdirectiva de Microsoft, para liderar la expansión de Velorum en Norteamérica

La firma Iris, especializada en la creación de empresas, ha incorporado a Belén Muñiz Mazaira para liderar la expansión de Velorum en Norteamérica - IRIS

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma Iris, especializada en la creación de empresas, ha incorporado a Belén Muñiz Mazaira para liderar la expansión de Velorum en Norteamérica, su más reciente compañía especializada en inteligencia artificial (IA) aplicada y gestión del conocimiento empresarial.

Este nombramiento se produce tras la inversión de 3 millones de euros realizada por el 'venture builder' en la compañía.

A comienzos de 2026, Velorum abrió sus oficinas en Seattle, con el objetivo de posicionarse en el epicentro de la innovación en inteligencia artificial en la costa oeste de Estados Unidos.

Con más de 20 años de experiencia en innovación digital y desarrollo de negocio en el sector tecnológico, Muñiz ha trabajado en proyectos de IA y data en empresas como Microsoft, Plain Concepts o Condé Nast, con especial enfoque en la estrategia comercial y la expansión del negocio.

"Es un gran reto y un honor liderar la entrada de una empresa española como Velorum en el mercado norteamericano. La competencia es feroz, pero es también aquí donde se están produciendo los mayores avances en inteligencia artificial. Nuestro objetivo es comprender profundamente el mercado, construir alianzas sólidas y demostrar el valor diferencial de nuestra tecnología para las grandes organizaciones", ha señalado Muñiz.

Su incorporación se enmarca en el plan de expansión internacional de Velorum, que prevé facturar 12 millones de euros en 2026. A principios de año, el exdirectivo de Google y miembro fundador de SandboxAQ, la 'spin-off' de Alphabet especializada en inteligencia artificial cuántica y simulación avanzada, Yuval Dvir, se incorporó al consejo asesor de la compañía.