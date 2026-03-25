Izertis dispara un 20,9% sus ventas en 2025, hasta 167 millones de euros

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La consultora tecnológica española Izertis facturó 166,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 20,9% en comparación con las ventas de 133,1 millones de euros de 2024, según la información publicada por la compañía este miércoles.

El beneficio de actividades continuadas de la empresa durante el pasado año alcanzó los 4,45 millones de euros, un 1,83% más que los 4,37 millones de euros de 2024.

Asimismo, el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 11,81 millones de euros, cifra que supone un avance interanual del 16,34% en comparación con los 10,15 millones de euros de 2024.

Izertis ha indicado en un comunicado que su resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado --una magnitud ajustada en la cual se utilizan medidas alternativas del rendimiento-- alcanzó los 24 millones de euros en 2025. En tanto, la deuda financiera neta cerró el curso 2025 en 65,84 millones de euros, un 10,3% más que los 59,69 millones de euros de 2024, si bien la ratio de apalancamiento sobre el Ebitda normalizado se redujo hasta un múltiplo de 2,7 veces.

De este modo, la empresa ha destacado que el ejercicio 2025 confirma que el modelo de negocio de Izertis "sigue operando exactamente como fue diseñado: con crecimiento sostenido, márgenes en expansión y una base de clientes cada vez más sólida".

Base sobre la que avanza con "una estructura financiera sólida, respaldo institucional acreditado y los recursos necesarios para ejecutar su plan de crecimiento" hacia los objetivos de su plan estratégico hasta 2030, con el que prevé alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros en ebitda normalizado.