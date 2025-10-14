JB Capital inicia la cobertura de Deoleo con la recomendación de 'comprar' y un potencial del 38%

Señala que la compañía es "atractiva" incluso ante el pago de la multa por el conflicto en Italia

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

JB Capital inicia la cobertura de Deoleo, propietario de marcas como Hojiblanca, Bertolli, Carapelli y Carbonell, donde recomienda 'comprar' acciones de la firma a un precio objetivo de 0,25 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 38% sobre el precio actual, según el informe realizado por la firma de análisis.

En concreto, ese precio objetivo de 0,25 euros ya tiene en cuenta el impacto de 50 millones de euros por el litigio fiscal en Italia, que no afecta a la caja de Deoleo, ya que los pagos de la multa están siendo financiados directamente por CVC y Alchemy, sus principales accionistas.

"Deoleo resulta atractiva incluso considerando el escenario de un posible pago de la multa italiana", asegura el informe de la firma de análisis, que precisa que la acción no presentaría riesgo de caída a los niveles actuales.

Por otro lado, el informe destaca la fuerte recuperación de los resultados de la multinacional oleíca gracias a la normalización de las materias primas. Así, subraya que la caída de cerca del 50% en el precio del aceite en origen impulsará una notable recuperación de los márgenes y beneficios, por lo que estima un alza del 38% en el resultado bruto de explotación (Ebitda) de este año y del 21% para 2026.

Además, JB Capital estima que el fabricante de Carbonell, Bertolli y Carapelli, generará un flujo de caja libre (FCF) acumulado de 46 millones de euros entre 2025 y 2027, lo que equivale a cerca del 50% de su actual capitalización bursátil y lo que permitiría que la multinacional española esté prácticamente libre de deuda para 2029.

De esta forma, JB Capital estima un "sólido rendimiento" de los ingresos y el Ebitda de la compañía para 2025, respaldado por menores costes de las materias primas y una buena recuperación del volumen, tras cuatro años consecutivos de caída del volumen, mientras que para 2026 también se muestra optimista y prevé que se mantenga el "impulso positivo", por lo que esperan un mayor crecimiento del volumen y una expansión del margen, lo que refleja un entorno de costes más normalizado.

Por último, el informe señala que Deoleo, como mayor embotellador de aceite de oliva del mundo, se encuentra en una "posición ideal" para capitalizar la baja penetración global del aceite de oliva y la creciente demanda en mercados emergentes.