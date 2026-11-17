1134825.1.260.149.20261117174445 Archivo - El saliente consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jensen Huang, el recién dimitido consejero delegado de Nvidia, ha afirmado que se sentiría "honrado" y accedería a regresar como CEO del fabricante de chips si el consejo de administración valora su vuelta como algo positivo para los accionistas, apenas una semana después de anunciar su renuncia por la revelación de varias relaciones extramatrimoniales, que involucraban a una presunta espía china.

"Desde mi partida, he recibido numerosas peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como CEO. (...) Si el consejo de administración decide que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la compañía y a Estados Unidos, me sentiría honrado de responder a estas peticiones y volver como CEO", ha sostenido en el primer comunicado emitido tras su dimisión, recogido por la cadena CNBC.

Varios líderes del sector tecnológico se sumaron en los pasados días a una campaña iniciada por Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, director de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia, quienes publicaron una carta abierta reclamando la vuelta de Jensen Huang. En concreto, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, dieron su respaldo a Huang.

"Muchos siguen contactándome directamente mientras la compañía se enfrenta a complejas dinámicas tecnológicas, de mercado, competitivas y geopolíticas. Nvidia es una empresa única en su generación", ha señalado el saliente consejero delegado de Nvidia.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo a la restitución de Huang en la junta directiva de Nvidia y sostuvo que "mucha gente le sugiere que regrese", algo que sería del agrado del mandatario. "No es una mala idea", explicó.

Por otro lado, Huang ha reconocido que no estuvo a la altura de las expectativas y ha admitido haber cometido "graves errores" en su vida personal. "Asumo la responsabilidad de mis errores por completo y me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta Directiva", ha aseverado.

Igualmente, ha agradecido "el cariño y el apoyo" recibido por amigos, gente del sector y "personas que ni siquiera conozco" desde su renuncia. También ha querido mostrar su gratitud a Estados Unidos como país, así como a la propia empresa que el fundó en 1993.

"Nvidia ha sido el trabajo de mi vida. Construirla hasta convertirla en la empresa que es hoy junto a mis colegas ha sido un privilegio y un honor. En ningún otro lugar que no sea Estados Unidos podría haber existido una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia", ha asegurado.

Las acciones del gigante de los chips se recuperaban después de conocer esta primera comunicación del exCEO. En este contexto, pasaban de los 150,5 dólares a los 155 dólares en apenas unos minutos una vez declarada la intención volver de Jensen Huang, no obstante, continúan cayendo más de un 1% durante la jornada.