Jose Manuel Albesa, nuevo CEO de Puig y Marc Puig se mantiene como presidente ejecutivo

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, en una imagen de archivo- ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Puig ha nombrado a Jose Manuel Albesa como CEO de la empresa, en sustitución de Marc Puig, que dimite del cargo pero se mantiene como presidente ejecutivo, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, la empresa ha nombrado a Miquel Àngel Serra como director financiero, en sustitución de Joan Albiol, que mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.

La empresa ha explicado que los cambios son "en consonancia con la visión a largo plazo" y en línea con las buenas prácticas de las empresas cotizadas.

Ha añadido que Puig "trabajará estrechamente" con Albesa para la visión estratégica de la empresa, al tiempo que continuará centrado en la estrategia de fusiones y adquisiciones.

"Marc Puig seguirá involucrado en nombramientos clave y continuará ejerciendo como custodio de la cultura y los valores de Puig", ha explicado la compañía.

ALBESA: "CREO QUE AÚN QUEDA MUCHO POTENCIAL POR DELANTE"

Hasta el momento, Albesa era 'Deputy CEO' de la compañía y presidente de Beauty and Fashion, con responsabilidad sobre las operaciones globales y todas las divisiones de Puig.

Se incorporó a Puig en 1998 y ha ocupado cargos de liderazgo en el desarrollo de marcas, marketing y operaciones, además de desempeñar un papel central en el desarrollo estratégico y la expansión internacional del portfolio de fragancias y moda de Puig.

La compañía ha añadido que el nombramiento es "el resultado de un proceso riguroso y formal iniciado hace más de un año por el consejo de administración", que ha incluido un exhaustivo proceso de evaluación y sucesión, y una amplia revisión de candidatos internos y externos.

Albesa ha señalado que su nombramiento es "al mismo tiempo un privilegio y una responsabilidad", y ha agradecido la confianza de la familia Puig y del consejo de administración.

"Creo que aún queda mucho potencial por delante. Esta siguiente fase consiste en renovar nuestra energía, afinar nuestro enfoque y construir sobre aquello que hace único a Puig, y me ilusiona continuar este viaje junto a Marc Puig y todos nuestros equipos", ha añadido.

MARC PUIG SIGUE "PLENAMENTE COMPROMETIDO" CON LA EMPRESA

Puig ha explicado que el nombramiento "abre un nuevo capítulo en la gobernanza de la compañía" y que la separación de los roles de presidente y CEO se alinea con las buenas prácticas de las empresas cotizadas.

Ha recordado que Albesa lleva 20 años en la compañía y se ha mostrado convencido de que es "la persona idónea para ser CEO de Puig".

Sobre su nuevo rol, ha señalado que sigue "plenamente comprometido" con la empresa como presidente ejecutivo.