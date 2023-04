Junta Accionitas Ferrovial | Directo: Países Bajos "tomará nota" de la decisión de la junta, pero no se pronunciará

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la carta que el Gobierno envió a Ferrovial hace unos días no tenía por objetivo "surtir presión" para que la compañía no se traslade a Países Bajos, sino poner de manifiesto que el principal argumento de la compañía para marcharse de España "no se corresponde con la legalidad vigente".