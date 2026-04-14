La junta de Aedas ratifica a Argemí como presidente y a García Egotxeaga como CEO por tres años

Archivo - Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes y de Aedas Homes y Jordi Argemí, presidente de Aedas Homes - NEINOR HOMES - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general extraordinaria de accionistas de Aedas Homes, celebrada este 14 de abril con un quórum del 97,49% del capital social, ha ratificado y reelegido a cuatro miembros de su consejo de administración, entre ellos a su presidente, Jordi Argemí, y a su consejero delegado, Borja García Egocheaga, por el plazo estatutario de tres años.

Junto a ellos, los accionistas han validado la continuidad de Gabriel Sánchez Cassinello y Mario Lapiedra Vivanco como consejeros dominicales, consolidando así la nueva estructura de gobierno de la promotora tras la toma de control por parte de Neinor.

La junta ha autorizado también la pignoración de la totalidad de las participaciones sociales de Aedas Homes OpCo, S.L.U. como garantía de una nueva emisión de obligaciones sénior por un importe nominal máximo de 262 millones de euros, destinada a refinanciar deuda y extender vencimientos.

En el apartado retributivo, los accionistas han aprobado el pago de 300.000 euros en concepto de preaviso y de 2.790.829,98 euros por la liquidación del tercer ciclo del plan de retribución variable a largo plazo al anterior consejero delegado, David Martínez Montero, así como la modificación de los estatutos para que el ejercicio económico coincida con el año natural, mediante un ejercicio social irregular entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.