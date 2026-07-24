El Corte Inglés seguirá apostando "con fuerza" por su filial de Viajes en su nuevo plan estratégico

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MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, ha reafirmado el compromiso del grupo con Viajes El Corte Inglés durante la junta general de accionistas, al destacar que la compañía seguirá apostando "con fuerza" por esta división dentro de su estrategia de crecimiento.

Durante su intervención ante los accionistas, Álvarez ha destacado que Viajes El Corte Inglés es un servicio que lleva "el sello" del grupo, que genera confianza y que "refuerza el vínculo" con los clientes. "Es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio", ha subrayado.

La presidenta también ha anunciado que el grupo presentará el próximo mes de septiembre una actualización de su Plan Estratégico, que contemplará un proyecto inversor "más ambicioso" orientado al crecimiento del negocio.

Según ha explicado, el nuevo plan incluirá inversiones para mejorar la logística, avanzar en la digitalización e incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, al tiempo que mantendrá la tienda física como un activo esencial y un elemento que diferencie la experiencia del cliente.

RESULTADOS AL ALZA

Viajes El Corte Inglés cerró el último ejercicio fiscal con un volumen global de ingresos de 3.489 millones de euros, mientras que su cifra de negocios alcanzó los 2.117 millones, un 3,1% más que el año anterior. Por su parte, el Ebitda se situó en 107 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3% respecto al ejercicio precedente.

La compañía atribuyó estos resultados al crecimiento del negocio vacacional y a la recuperación progresiva del segmento corporativo y de los viajes de empresa.

Además, destacó el buen comportamiento de su actividad de turoperación, impulsada por sus marcas propias Tourmundial y Club de Vacaciones, cuya evolución contribuyó a reforzar los resultados y mejorar los márgenes de rentabilidad del grupo.