La Junta General de Grupo Correa aprueba un dividendo de 0,30 euros por acción, pagadero el 8 de mayo

Junta General de Accionistas de Grupo Correa, 28 de abril 2026. Izq. A dch. Desde arriba: Alfredo Sáenz Abad, Borja Oria Riu, Rafael Miranda Robredo, Jaime Nicolás-Correa Vilches, Ana Nicolás-Correa Barragán, Bibiana Nicolás-Correa Vilches y Carmen Pinto. - GRUPO CORREA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo Correa ha aprobado este martes la distribución de un dividendo ordinario de 0,30 euros brutos por acción y la reelección de Borja Oria como consejero independiente, entre otros acuerdos, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por un lado, tras la sesión celebrada en Burgos, la junta ha acordado un dividendo de 0,30 euros por acción, que se pagará el próximo 8 de mayo con cargo a los resultados del ejercicio 2025 y con las correspondientes retenciones legales. La cifra, que se mantiene respecto a dicho año, supone un desembolso total de casi 3,68 millones de euros.

Por otro, ha ratificado el nombramiento por cooptación de Borja Oria Riu, que ha sido reelegido como consejero independiente por el plazo estatutario de cuatro años.

Además, se ha fijado el importe máximo de la remuneración de los consejeros en 1,5 millones de euros para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, durante la sesión se ha aprobado la política de remuneraciones del Consejo de Administración para los próximos tres ejercicios y la aplicación a la consejera delegada de un plan de entrega de acciones como parte de su retribución.

También se ha autorizado al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales establecidos, y se ha sometido a votación, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

Finalmente, en el marco de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se ha presentado la Memoria Anual correspondiente al 2025, que "refleja la capacidad industrial y crecimiento estructural del Grupo en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial a nivel global", afirma en un comunicado la empresa de fabricación de fresadoras de gran tamaño y componentes industriales para el sector de la máquina herramienta.

En febrero, el Grupo Correa ya anunció que registró un beneficio neto de algo más de 12,2 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone una caída del 12% respecto a los casi 13,9 millones del 2024, mientras que la facturación de la compañía se situó en 119,1 millones de euros, un 2% menos interanual.

A pesar de la mencionada incertidumbre global, "el Grupo Correa ha consolidado su crecimiento de los últimos años, situándose entre las tres empresas europeas con mayor facturación dentro del subsector", interpreta la presidenta del grupo, Bibiana Nicolás-Correa.