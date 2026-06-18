La junta de Grifols aprueba reducir capital hasta un 10% mediante la amortización de acciones propias

Junta General de Accionistas de Grifols de 2026 - EUROPA PRESS

También la reelección de Montserrat Muñoz y Susana González como consejeras

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La junta general de accionistas de Grifols ha aprobado una reducción de capital de hasta un 10% del capital social mediante la amortización de acciones propias de Clase A y Clase B.

El encuentro, celebrado este jueves en la sede de la empresa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha contado con la presencia del 61,27% del capital social de la empresa, el equivalente a 261,9 millones de acciones.

La reducción de capital se podrá realizar de hasta 42,6 millones de euros de Clase A, que tienen un valor nominal de 0,25 euros, y de hasta 26,14 millones de acciones de Clase B, con un valor nominal de 0,05 euros.

Por otro lado, la junta ha aprobado que el consejo pueda solicitar la admisión a negociación de las acciones ordinarias de Clase A en el mercado Nasdaq.

También ha dado el visto bueno a la reelección de Montserrat Muñoz y Susana González como consejeras de la compañía, y la reelección de Deloitte como auditor de cuentas.

AMPLIACIÓN DEL 50%

La junta también ha aprobado dotar al consejo de la facultad de ampliar el capital social de la compañía en un 50% en un plazo de 5 años, pudiendo ejecutarse en una o varias veces.

El mismo punto del orden del día contempla la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente en las correspondientes ampliaciones de capital hasta un límite del 20% del capital social.

Asimismo, se han aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2025, el informe de gestión, así como el estado de información no financiera y la información de sostenibilidad, y se ha reelegido a Deloitte Auditores como verificador de la información sobre sostenibilidad.

Por otro lado, la junta ha denegado la aprobación del punto 11 del orden del día, que debía autorizar al consejo de administración para convocar juntas generales extraordinarias con 15 días de antelación por falta de mayoría para su aprobación.