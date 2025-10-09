Junts anuncia un acuerdo con Luis Planas para que todas las cofradías aumenten un 10% la cuota de gamba roja

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Junts ha anunciado este jueves un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas para que todas las cofradías dispongan de una autorización que aumenta un 10% la cuota inicial de captura de gamba roja para todas las cofradías, con independencia de que ya hubieran agotado su tope.

El partido independentista explica en un comunicado que varias cofradías pescadoras catalanas les habían trasladado su preocupación debido a la voluntad del Ministerio de Agricultura de asignar nuevas cuotas sólo a las cofradías que a día 1 de octubre ya hubieran agotado la cuota asignada en 2025.

La formación de Carles Puigdemont argumenta que esta medida penalizaba las cofradías catalanas porque muchas reservan capturas para la recta final del año, especialmente para la temporada de Navidad. Además, Junts critica que esa decisión del Ministerio beneficiaba a otras cofradías del litoral español que ya habían agotado todos los kilos asignados de gamba roja y que confiaban en que el Gobierno anunciara una autorización adicional.

"Después de la gestiones de Junts, el Ministerio ha rectificado y ha anunciado que todas las cofradías dispondrán de una autorización adicional que aumenta un 10% la cuota inicial", ha anunciado el partido en un comunicado, donde ha detallado que el incremento se distribuirá de manera proporcional al tope original, evitando así favorecer aquellas cofradías que agotaron las capturas de forma anticipada.

El diputado por Tarragona, Josep Maria Cruset, ha destacado que "este acuerdo responde a una reivindicación histórica del sector pesquero catalán y garantiza la viabilidad económica de muchas embarcaciones y cofradías que dependen en gran medida de la gamba roja, especialmente en los meses finales del año".