La Justicia anula la toma de control de Finetwork por parte de Vodafone España

Archivo - Fachada de la sede de Vodafone en Madrid, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Alicante ha anulado la operación de Vodafone España para tomar el control de Finetwork y ha ordenado revertir la ampliación de capital.

La Justicia ha calificado el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL, compañía propietaria de Finetwork, como ineficaz, según indica en la sentencia recogida por elEconomista.es, a pesar de estar ya presentado en el Regitro Mercantil.

Vodafone España ha trasladado su "total desacuerdo" con esta sentencia, según han declarado fuentes de la compañía a Europa Press, y ha trasladado que se trata de una decisión "inaudita y sorprendente" que genera incertidumbre jurídica en un proceso que ya había sido homologado judicialmente según la normativa vigente.

La compañía ha sostenido que han actuado conforme a la ley "en todo momento" y ha mostrado su disposición a utilizar todas las vías legales a su alcance para recurrir esta sentencia, incluyendo el Tribunal Constitucional.

Además, Vodafone España está valorando otras medias adicionales para defender su derechos e intereses "legítimos".

Vodafone España terminó de conseguir las autorizaciones legales pertinentes para hacerse con el control de Finetwork en noviembre de 2025, después de que la compañía alicantina hubiera entrado en concurso de acreedores, y esta nueva decisión judicial supone un revés a los planes de la compañía.