KNDS fabricará los nuevos vehículos Boxer para ambulancias y autoescuelas del Ejército alemán por 352 millones

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía franco-alemana de defensa KNDS ha recibido el encargo de fabricar 38 Boxer sgSanKfz (vehículo ambulancia fuertemente protegido) y diez vehículos Boxer de autoescuela para las Fuerzas Armadas alemanas por 325 millones de euros, según ha detallado en un comunicado este miércoles.

En concreto, dicho contrato, que KNDS recibió como subcontratista de Artec (fabricante de equipo original del sistema Boxer y empresa conjunta entre KNDS y Rheinmetall), también incluye una opción para 150 Boxer sgSanKfz y 100 vehículos de autoescuela Boxer adicionales.

Por otra parte, la compañía ha detallado que la entrega de los vehículos comenzará a principios de 2028, al tiempo que ha explicado que la ambulancia Boxer, como "primer eslabón de la cadena de rescate médico", proporciona la base para el tratamiento prehospitalario.

"El módulo de misión variable de la ambulancia puede acomodar a un número significativo de heridos, dependiendo del tipo de lesión", ha comentado la germana, que ha añadido que también es posible ofrecer cuidados intensivos. Asimismo, KNDS ha señalado que la ambulancia ofrece "el mismo nivel de protección para la tripulación que la variante de infantería Boxer, lo que la convierte en uno de los vehículos médicos mejor protegidos del mercado".

De su lado, el vehículo de formación de conductores sirve de ayuda para la obtención del permiso de conducir Boxer y se utiliza exclusivamente con fines de formación en operaciones en tiempos de paz.

"El comportamiento de conducción y el peso total del vehículo de formación de conductores prácticamente no varían en comparación con las demás variantes de Boxer, por lo que el conductor formado no necesita una fase de familiarización adicional al cambiar a las distintas variantes", ha explicado la empresa.