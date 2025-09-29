KPMG nombra a Jose Antonio Zarzalejos nuevo responsable global de Corporate Finance

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

KPMG ha nombrado a Jose Antonio Zarzalejos nuevo responsable global de Corporate Finance, cargo que asumirá a partir de este miércoles, 1 de octubre, según ha informado este lunes la 'big four' en un comunicado.

El área que va a capitanear Zarzalejos comprende los servicios de asesoramiento en M&A, valoraciones de negocio, asesoramiento en transacciones de carteras de activos o financiación de infraestructuras y proyectos, y está integrada dentro de la división de Deal Advisory.

En concreto, el equipo global cuenta con alrededor de 2.500 profesionales, que prestan servicio en 39 países.

Así las cosas, Zarzalejos compaginará su nuevo rol con su actual puesto de socio responsable de Corporate Finance de KPMG en España.

"Es un verdadero orgullo liderar a un equipo de 2.500 profesionales excepcionales, distribuidos en 39 países, y seguir contribuyendo al crecimiento de la práctica de Corporate Finance en KPMG", ha celebrado Zarzalejos. "Fomentar sinergias entre las firmas de nuestra red representa una oportunidad única para seguir impulsando un negocio tan global como el nuestro, con impacto, compromiso y visión compartida", ha añadido.

Por su parte, la socia responsable de Deal Advisory de KPMG en España y EMA, Noelle Cajigas, ha aplaudido que la firma global confíe en socios de españoles para liderar el negocio. "Esta decisión no solo pone en valor el talento local, sino que también fortalece nuestra conexión con otras geografías, fomentando una colaboración más estrecha y enriquecedora que impulsa el crecimiento de nuestro negocio a nivel internacional", ha manifestado.

Jose Antonio Zarzalejos se unió a KPMG en 2020 y cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento financiero, en particular en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, tanto a empresas familiares como a grupos multinacionales y firmas de capital riesgo, habiendo acumulado una experiencia relevante en los sectores de sanidad, consumo, distribución y 'private equity' principalmente.

Antes de incorporarse a la firma, fue socio de M&A en PwC y anteriormente desempeñó tareas de analista en Alantra y ejerció también como abogado en Garrigues.