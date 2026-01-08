KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente hasta 2031

El presidente de KPMG en España, Juanjo Cano - KPMG

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios profesionales KPMG ha reelegido a Juanjo Cano como presidente por un periodo adicional de cinco años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2031, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

La reelección se ha producido con el apoyo unánime de los socios. Esto "confirma el alto nivel de consenso y alineamiento dentro de la firma y la cohesión del 'partnership' en torno a un proyecto de largo plazo".

El proceso de reelección se abrió el 7 de noviembre con la única candidatura de Juanjo Cano. La votación tuvo lugar entre el 18 y el 22 de diciembre, bajo la supervisión independiente de Bureau Veritas.

"El apoyo unánime de los socios demuestra nuestra fortaleza y visión compartida. Seguiremos apostando por la innovación, la diversidad y el desarrollo del mejor talento para acompañar a nuestros clientes en un mundo en constante transformación", ha afirmado Cano.

El ejecutivo inició su mandato como presidente de KPMG en España en octubre de 2021, sucediendo a Hilario Albarracín. Cano forma parte del consejo global de KPMG y del comité ejecutivo de KPMG EMA. Ha desarrollado toda su carrera profesional en la firma: comenzó en Auditoría, pasó a 'Transaction Services', ascendió a socio en 2006 y, en octubre de 2016, se incorporó al comité de dirección y al Consejo de Socios como responsable de Mercados. Posteriormente lideró 'Deal Advisory' y fue consejero delegado antes de asumir la presidencia.

En los últimos meses, KPMG ha incorporado 850 nuevos profesionales, con un equilibrio de género prácticamente paritario (414 mujeres y 436 hombres) y un 22% de perfiles STEM. Respecto a los socios, durante el ejercicio fiscal de 2025, el 45,5% de los 34 nuevos socios fueron mujeres.