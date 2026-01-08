Laura Colón asume la presidencia de AstraZeneca en España

Laura Colón, nueva presidenta de AstraZeneca España/ PABLO LORENTE - PABLO LORENTE

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anombrado a Laura Colón nueva presidenta de la compañía en España, en sustitución de Rick R. Suárez, quien ha sido designado como presidente de la delegación en Estados Unidos, según ha anunciado la firma.

La nueva presidenta también asumirá el cargo de 'Site Leader' del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, uno de los principales centros de innovación del grupo, y que actualmente emplea a más de 1.600 profesionales de biomedicina, ciencia de datos y excelencia comercial.

Desde su nueva posición al frente de la farmacéutica, Colón tendrá como objetivo impulsar el desarrollo científico, impulsar el desarrollo científico, acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes y consolidar la contribución de la farmeceútica al sistema sanitario y al tejido científico y económico.

"Es un honor asumir la presidencia de AstraZeneca España en un momento en el que la ciencia avanza más rápido que nunca", ha señalado Laura Colón, que señala como prioridad "lograr que los nuevos tratamientos lleguen a todos los pacientes que los necesiten de la forma más rápida y eficiente".

TRAYECTORIA

Colón es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y desde diciembre de 2023 lidera el área de Oncología de AstraZeneca en España, bajo cuya dirección la farmacéutica logró alcanzar la primera posición en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco.

Su trayectoria en el sector farmacéutico comenzó con su incorporación a la compañía en 2019 como responsable de la franquicia de cáncer de pulmón, y en 2021 se trasladó a Singapur como directora general de las franquicias de Cáncer de Pulmón, Gastrointestinal, Genitourinario y Ginecológico.

Su experiencia en oncología la ha ayudado a "aprender que cada día cuenta y que detrás de cada persona hay personas, familias y profesionales que no se rinden", tal y como ha recalcado en un anuncio de LinKedIn.