Lego gana un 8% más en el primer semestre con una facturación récord

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante danés de juguetes Lego Group registró un beneficio neto de 6.500 millones de coronas (871 millones de euros) en los seis primeros meses de 2025, lo que equivale a un incremento del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado la empresa.

Los ingresos en el semestre sumaron un récord de 34.600 millones de coronas (4.635 millones de euros), un 11,6% más que un año antes. De su lado, los gastos de la firma alcanzaron los 25.600 millones de coronas (3.429 millones de euros), un 11,8% más.

En este sentido, la marcha del negocio de Lego superó a la de la industria juguetera gracias a que la sólida demanda de su cartera de productos en todos los grupos de mercado, especialmente en Europa Occidental, Europa Central y Oriental, Oriente Próximo y África.

Al mismo tiempo, la empresa invirtió 4.200 millones de coronas danesas (563 millones de euros) en la construcción de nuevas fábricas y la modernización de las instalaciones existentes, un 6,7% menos que en el primer semestre de 2024. El flujo de caja libre fue de 1.700 millones de coronas (228 millones de euros), en comparación con los 3.000 millones de coronas (402 millones de euros) del año anterior.

Durante la primera mitad del año, Lego abrió 24 establecimientos, elevando su total global a 1.079 tiendas de marca en 54 mercados, incluyendo la primera tienda en Nueva Delhi para fortalecer la presencia de la marca en India.

Por otro lado, la compañía destacó que está invirtiendo actualmente más de 1.500 millones de dólares (1.288 millones de euros) en la construcción de una fábrica y un centro de distribución regional en Virginia (EEUU), tras inaugurar una nueva sede para América en Boston (EEUU), que albergará a 800 empleados que respaldan su negocio estadounidense y en toda la región.

"Nos complace enormemente haber mantenido nuestro sólido rendimiento en el primer semestre de 2025, ganando cuota de mercado en el mercado mundial de juguetes", declaró Niels B. Christiansen, consejero delegado de la danesa.