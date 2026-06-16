Las legumbres se sitúan como uno de los productos más estables de la cesta de la compra, con un alza del 0,1%

Archivo - Las legumbres suben solo un 0,1% en el último año y se situa como uno de los que menos ha subido, según INE. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las legumbres se consolidan como uno de los productos más estables de la cesta de la compra, con un alza del 0,1% en el último año, en un momento en el que la evolución del precio de los alimentos preocupa especialmente a los consumidores, según ha señalado la Asociación de Legumbristas de España (ALE).

"Esta estabilidad adquiere un valor especial en un contexto de incremento del coste de la vida, ya que permite a las familias seguir incorporando a su dieta diaria un producto saludable, sostenible y económico, sin tener que renunciar a la calidad ni a la variedad de sus menús", ha subrayado ALE.

De esta forma reacciona a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que las legumbres han registrado una variación interanual de apenas el 0,1% durante el último año, una cifra muy inferior a la del conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas, que han aumentado un 2,2%, y muy por debajo de la inflación general, situada en el 3,2%.

Esta diferencia, según ALE, las convierte en uno de los grupos de alimentos que mejor ha resistido la presión inflacionista de los últimos meses.