Libertas 7 pagará este viernes un dividendo complementario de 0,04 euros por acción

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Libertas 7 distribuirá este viernes, 19 de junio, un dividendo complementario de 0,04 euros por título con cargo a los resultados del ejercicio 2025.

En concreto, el reparto máximo de dividendo será de hasta 850.547 euros, según explicó la compañía.

La empresa registró unas ganancias de 1,86 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone multiplicar casi por cuatro el beneficio de 472.000 euros que se anotó en el mismo periodo de 2024.

Sus ingresos ascendieron a 12,6 millones, un 135,9% más, en tanto que su resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 3,1 millones de euros, un 67,6% más que en los primeros nueve meses de 2024.

Desde el punto de vista de la gestión del capital, la compañía cerró los primeros nueve meses del ejercicio con una subida de la deuda financiera neta del 0,7%.

En términos de las áreas de negocio, durante este periodo, el área inmobiliaria, Ficsa, registró unos ingresos por valor de casi ocho millones de euros, casi 24 veces más que en el mismo período de 2024.