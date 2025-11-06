Logista gana 281 millones en su ejercicio fiscal 2025, un 9% menos, y paga un dividendo total de 277 millones

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logista obtuvo un beneficio neto de 281 millones de euros en su año fiscal 2025, finalizado el pasado 30 de septiembre, lo que supone un descenso del 8,8% respecto al ejercicio precedente, en un contexto marcado por la complejidad macroeconómica y geopolítica, según ha informado este jueves la compañía, que pagará un dividendo total de 277 millones de euros.

La firma elevó un 4,2% sus ingresos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, hasta los 13.536 millones de euros, con incrementos en los principales negocios de Iberia e Italia, mientras que sus ventas económicas registraron un incremento del 3%, hasta los 1.809 millones de euros.

El beneficio de explotación ajustado (Ebit ajustado) de Logista alcanzó los 378 millones de euros, bajando un 1,9% con respecto al ejercicio anterior, mientras que su beneficio de explotación decreció un 2,4%, hasta los 318 millones de euros.

La compañía ha informado de que los cambios en la valoración de inventarios, motivados por la evolución de los impuestos y los precios del tabaco en España, Francia e Italia, han tenido un impacto positivo estimado de 45 millones de euros, al compensarse las subidas impositivas con incrementos de precios en los tres países, lo que supone un aumento del 28% respecto a los 35 millones del ejercicio anterior.

El consejero delegado de Logista, Iñigo Meirás, ha señalado que en Logista se mira al futuro con la "ambición" de acelerar su crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, apoyándose en su actual estrategia de diversificación. "Este enfoque nos permitirá seguir generando valor sostenible para nuestros accionistas y mantener una política de dividendo atractiva y estable", ha añadido.

De cara al ejercicio 2026, Logista espera un crecimiento de dígito sencillo medio del beneficio de explotación ajustado respecto a 2025. Además, la compañía adelanta su previsión de distribución en 2026 de un dividendo, al menos, equivalente al de 2025.

DIVIDENDO DE 277 MILLONES

En cuanto a la retribución al accionista en el ejercicio fiscal 2025, el consejo de administración de la compañía propondrá a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo total por importe de 277 millones de euros (misma cantidad que en 2024), a razón de 2,09 euros por acción.

El dividendo total incluirá el dividendo a cuenta de 0,56 euros que se abonó el pasado 28 de agosto y un dividendo complementario de 1,53 euros, pagadero en el primer trimestre del año natural 2026.

Con todo, el dividendo supondrá la distribución de un 99% del beneficio neto consolidado del ejercicio.

EN IBERIA INGRESA UN 7% MÁS

Por regiones, en Iberia, los ingresos de Logista alcanzaron los 5.172 millones de euros, un 6,8% más, mientras que las ventas económicas avanzaron un 3,2%, hasta los 1.181 millones de euros.

En Italia, los ingresos de Logista fueron de 4.781 millones de euros, un 7,8% más, en tanto que las ventas económicas totalizaron 434 millones de euros, con un incremento del 7,9%.

Francia, por su parte, procuró a Logista ingresos por valor de 3.643 millones de euros, un 3,2% menos, con unas ventas económicas que sumaron 200 millones de euros, un 7,4% menos.