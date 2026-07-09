Lugo, la provincia más barata de España para hacer la compra en el 'súper' online y Soria, la más cara

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lugo es la provincia más barata de España para hacer la compra en el supermercado 'online' y Soria, la más cara, según los datos del Barómetro de precios regionales de supermercados elaborado por Soysuper, compañía experta en medición de precios de supermercados online en España.

En concreto, el análisis compara los precios de productos idénticos de la totalidad del surtido, tanto de marca de fabricante como de distribuidor, de cada uno de los ocho grandes supermercados 'online' (Alcampo, Caprabo, Carrefour, Dia, Eroski, El Corte Inglés, Hipercor y Mercadona).

De esta forma, los resultados desvelan que Soria es la provincia más cara de España para realizar la compra 'online' (+0,81%), seguida de Álava (+0,71%), Navarra (+0,68%), Ávila (+0,58%) y Huesca (+0,55%).

Mientras que en la lado contrario, las provincias más baratas, son Lugo (-0,73%), A Coruña (-0,62), Pontevedra (-0,58%), Ourense (-0,52%) y Albacete (- 0,45%).

Respecto a los resultados por comunidades autónomas, el estudio revela que en promedio las cadenas de supermercados analizadas establecen precios más baratos en Galicia (-0,61%), al igual que los 11 últimos años y Castilla la Mancha (-0,27%), mientras los fijan más caros en Navarra (+0,68%) y Euskadi (+0,39%).

De esta forma, Lugo y A Coruña se mantienen desde 2017 entre las provincias más competitivas del Barómetro de precios de supermercados online. En comparación con la media con respecto a 2025, la provincia que ha subido en mayor medida sus precios ha sido Las Palmas, que desciende 18 posiciones en el ranking, pasando de estar entre las más baratas (-0,31%) a estar en torno a la media en 2026 (+0,04%).

Por su parte, la provincia que ha bajado sus precios en mayor medida ha sido Lleida, que asciende 19 posiciones en el ranking, pasando de estar entre las más caras, con +1,03% a estar en torno a la media 0,03%.

Las regiones que han subido en mayor medida sus precios han sido Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Cantabria, bajando todas dos posiciones en el ranking.