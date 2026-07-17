Madrid, Barcelona y Sevilla, entre los destinos preferidos este verano, según el comparador Check24

Archivo - Varios turistas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Barcelona y Sevilla, por este orden, se sitúan como los destinos más demandados en los meses de julio y agosto en las reservas hoteleras, mientras que zonas de costa como Salou o Benidorm ganan protagonismo, según datos del comparador de hoteles de Check24.

En concreto, al 'top 3' de más preferidos ya mencionado, les siguen Valencia, Salou, Benidorm, Málaga, Zaragoza, Granada y León.

Aunque el turismo nacional sigue teniendo un papel protagonista en verano, el 25% de las reservas hoteleras para julio y agosto tienen como destino un país extranjero, en el que Portugal, Francia e Italia encabezan la preferencia de los españoles para estos meses.

Por otro lado, la compañía ha destacado que, a la hora de organizar sus viajes estivales, los españoles tienden a planificar con cierto margen: las reservas de hotel para julio y agosto se realizan, de media, con un mes de antelación.

Sin embargo, la espontaneidad también tiene su espacio en plena temporada veraniega, ya que casi tres de cada diez reservas tienen lugar durante la semana anterior a la llegada. Incluso un 8% de las reservas se realizan el mismo día de entrada, además.

"El verano sigue siendo uno de los momentos clave para viajar y los datos reflejan una gran diversidad de preferencias: desde quienes optan por destinos nacionales hasta quienes aprovechan para viajar al extranjero, y desde quienes planifican con semanas o incluso meses de antelación hasta quienes deciden en el último momento", ha explicado desde Check24 España.