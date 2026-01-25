Madrid Fusión Alimentos de España arranca este lunes su edición más internacional y experiencial

Archivo - Varias cocineros durante la XXIII edición de ‘Madrid Fusión Alimentos de España’, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid Fusión Alimentos de España, la cumbre más influyente de la cocina mundial, celebra desde este lunes al próximo miércoles su edición más internacional, experiencial y participativa en el Pabellón 14 de Ifema, donde se darán cita los mejores chefs y empresas gastronómicas.

En concreto, esta edición aspira a superar las cifras récord registradas en 2025 con más de 26.000 visitantes profesionales, más de 1.357 periodistas acreditados y más de 300 oradores de primera línea, según informa la organización.

Con el lema 'el Cliente toma el Mando', la cita gastronómica aborda este año los cambios estructurales de la gastronomía abordando desde las técnicas de cocina más ancestrales al 'foodtech' y la inteligencia artificial (IA).

El director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, se ha mostrado convencido de que "las cifras volverán a superarse este año". "Esta es la edición más internacional y la más experiencial de Madrid Fusión, con chefs de primera línea de Brasil, Argentina, México, Perú, Japón, Estados Unidos, China, Hong Kong, Filipinas, Francia, Italia, Holanda o Portugal. Pero también es una edición que marca un cambio estructural en la gastronomía", ha señalado.

Lana ha señalado que el lema de este año se debe a que en esta edición se hablará en la feria "de cómo se puede equilibrar la creatividad del chef y la libertad del comensal".

De esta forma, algunos de los cabezas de cartel de esta edición, como Aitor Zabala, artífice de Somni con tres estrellas Michelin en Los Ángeles, Mauro Uliassi (Uliassi***, Senigallia), Bas Van Kraanen (Flore**), Vicky Cheng (Vea Restaurant & Lounge*, Hong Kong), Bruno Verjus (Table**, París) o Pía León (Kjolle, Lima), destacan por sus aproximaciones innovadoras a la experiencia del cliente.

Junto a las figuras internacionales, este año también cobran protagonismo los chefs españoles como Dabiz Muñoz, que cuenta con cuatro estrellas Michelin, que avanzará sus investigaciones en cocina líquida, así como los también triestrellados Quique Dacosta y Jordi Roca.

Tampoco se perderán esta cita Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, artífices de Disfrutar, que compartirán, como cada año, el resultado de su investigación en la creatividad. Albert Adrià estará en el escenario de Pastry, donde ejercerá de embajador de Lavazza que presentará su café más gourmet solo para alta gastronomía, pero también recibirá el premio 'The Best Chef of the Year in Europe by Avolta'.

Junto a ellos, cocineros emergentes como Borja Marrero (Muxgo*, Gran Canaria), Juan Viú (Mare*, Cádiz) o Coco Montes (Pabú*).

Una cita donde además se celebrarán diferentes concursos como la XII edición del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico de España, organizado por Sánchez Romero Carvajal, donde este año disputarán este galardón Miguel Fernández, Restaurante Bancal (Madrid), Samuel Moreno, Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara), Alejandro Cano, Restaurante Salino (Madrid), Toni González, El Nuevo Molino (Arce, Cantabria), Julín A. Menéndez, La Raíz 15 Casa de Comidas (Asturias) y Juanjo Mesa León, Restaurante Radis (Jaén).

Entre los novedades de los concursos de este año destaca el I Concurso del Mejor Cruasán Gourmet con salmón ahumado, organizado por Ahumados Domínguez, que nace para impulsar el ingenio y la inventiva de chefs y cocineros.

THE WINE EDITION WINES FROM SPAIN

Otro de los espacios destacados de la feria es The Wine Edition Wines from Spain, que se ha convertido en un laboratorio de ideas, conocimiento y experiencias en torno al vino y la gastronomía. Además, contará con una sala de catas accesible donde productores vinícolas y denominaciones de origen exhibirán sus proyectos más innovadores.

En este espacio de degustación, expertos enólogos guiarán a los asistentes a través de experiencias únicas, incluyendo verticales de añadas históricas como Gaudium de Marqués de Cáceres, maridajes creativos como la Sinfonía de Sabores de Makro, y la presentación de iniciativas vanguardistas como FFR Lab de Familia Fernández Rivera, mientras que Alta Pavina celebrará 40 años de pinot noir en Castilla con una cata maridaje de la mano del restaurante Caleña.

Esta área se convertirá de nuevo en el epicentro para descubrir las novedades de bodegas referentes y tendencias internacionales. Mientras en el Auditorio ponentes como Almudena Alberca MW, Ferran Centelles o François Chartier darán forma a ponencias magistrales sobre terroir, IA aplicada al sumiller o ADN aromático.

Así, este año se realizará un recorrido por regiones de alto valor vitivinícola de España como Tenerife, Aragón, Navarra, Lanzarote, La Rioja y Castilla y León, además de toques internacionales de Argentina y Brasil. De la mano de bodegas como Marqués de Cáceres, Familia Fernández Rivera o Frontaura Victoria, los asistentes participarán en catas históricas, armonías gastronómicas y nuevos proyectos NOLO como Zuka y Ama.

Por otro lado, la cita gastronómica será el escenario de la cuarta edición de Madrid Fusión Pastry, que se ha convertido en el gran foro de pastelería, panadería, chocolate y café y que contará con la presencia de grandes figuras nacionales e internacionales de la cocina dulce; desde Albert Adrià, Jordi Roca, Alexis García, Diego Pagán o Fran Segura, a Noelia Tomosighe, Mireia Riba, José Roldán (mejor panadero del mundo 2025), Fátima Gismero, Ricardo Vélez, Jordi Butrón, y el chocolatero y Raúl Bernal.

Una cita donde las ciudades españolas presentarán sus novedades como el caso de Zaragoza que en el espacio de Aragón, comunidad autónoma invitada en esta edición del congreso, pondrá el foco en dos de sus grandes hitos: su reconocimiento como Ciudad Creativa de la Unesco de la Gastronomía y su estratégico posicionamiento como Capital Mundial de la Garnacha, eje de su estrategia de turismo enogastronómico.