Maersk ganó un 95% menos hasta marzo con un impacto "limitado" de la guerra en Irán

Archivo - Mary Maersk el megaship Triple E de 18270 teus que llega al puerto de Algeciras proveniente del Canal de Suez, es el primero que llega a España después del accidente. Algeciras (Cádiz) a 03 de abril 2021 - Marcos Morenos/ Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conglomerado danés AP Moller-Maersk logró un beneficio neto atribuido de 53 millones de dólares (45 millones de euros) en los tres primeros meses de 2026, lo que supone una caída del 95,4% respecto del resultado anotado por la empresa en el mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto "limitado" de la guerra en Oriente Próximo en sus cuentas.

"El estallido del conflicto en Oriente Próximo tuvo un impacto limitado en la demanda y el desempeño financiero durante el primer trimestre", ha destacado la compañía, que mantiene sus perspectivas para el conjunto del año, a pesar de anticipar que la situación "tendrá un impacto significativo en el segundo y tercer trimestre".

De su lado, el resultado bruto operativo antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) se situó en el trimestre en 1.753 millones de dólares (1.492 millones de euros), un 35,3% por debajo del dato del año precedente.

La facturación hasta marzo del dueño del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías alcanzó los 12.970 millones de dólares (11.042 millones de euros), un 2,6% menos que los ingresos contabilizados en el primer trimestre de 2025.

En el caso de la división de transporte marítimo de mercancías, la facturación disminuyó un 8,2% interanual, hasta 8.178 millones de dólares (6.962 millones de euros); mientras que el negocio de logística creció un 8,7%%, hasta 3.793 millones de dólares (3.229 millones de euros); y la división de terminales ingresó 1.314 millones de dólares (1.119 millones de euros), un 6,7% más.

"Sin duda, el inicio de 2026 ha sido muy ajetreado", reconoció el consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, quien ha señalado el impacto sobre la danesa de "algunos factores externos", incluyendo el exceso de oferta que se ha ido acumulando en el negocio de transporte marítimo, junto al desarrollo del conflicto en Oriente Próximo.

"Confirmamos nuestras previsiones a pesar de enfrentarnos a la que probablemente sea la crisis energética más grave de nuestra historia", ha señalado el ejecutivo.

De este modo, Maersk sigue esperando que el crecimiento del volumen del mercado global de contenedores oscile entre el 2% y el 4%, y la compañía danesa espera crecer "en línea con el mercado".

No obstante, en declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, el CEO de Maersk ha advertido de que la guerra en Oriente Próximo ha supuesto "una nueva llamada de atención", con importantes interrupciones tanto en los flujos hacia y alrededor de la región, como en el suministro energético.

"Somos una industria con un alto consumo energético, lo que ha generado una nueva situación que debemos afrontar y que tendrá un impacto significativo en el segundo y tercer trimestre", ha anticipado, subrayando la confianza de Maersk en poder gestionarlo, aunque "hay algunos aspectos a tener en cuenta", ya que la situación es muy cambiante y no está claro cuándo se reabrirá el estrecho (de Ormuz) ni qué sucederá con los precios de la energía una vez que se reabra.