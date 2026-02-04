Magnon (Ence) supera la generación de 1.240 GWh de energía renovable en 2025

Planta de Magnon en Huelva - MAGNON

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Magnon, filial de energías renovables de Ence y mayor gestor de biomasa agroforestal de España, cerró el ejercicio 2025 con una generación eléctrica renovable de más de 1.240 gigavatios hora (GWh), volumen equivalente al consumo anual de electricidad de casi un millón de personas, informó la compañía.

La generación renovable de Magnon en Andalucía se acercó a los 805 GWh el año pasado, mientras que en Castilla-La Mancha superó los 310 GWh y en Extremadura más de 125 GWh.

Asimismo, el año pasado la filial de Ence gestionó más de 1,5 millones de toneladas de biomasa agroforestal sostenible, cerca de un 10% más que en 2024.

La biomasa tiene un importante efecto tractor. A través de una gestión responsable de este recurso, la compañía contribuye a impulsar el desarrollo local y la economía circular. Además, ayuda a reducir el riesgo de incendios forestales y las emisiones difusas asociadas a la quema incontrolada de restos agrícolas.