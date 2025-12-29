Making Science dispara casi un 40% su facturación hasta septiembre con 270 millones

Archivo - Logo de Making Science - MAKING SCIENCE - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Making Science obtuvo unos ingresos de 270,38 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 39,42% más que los alrededor de 194 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2024, según la información publicada por la empresa en el BME Growth.

En tanto, la compañía registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 8,12 millones, casi un 15% menos que los 9,55 millones de euros de los tres primeros trimestres del año pasado.

De este modo, el margen de ebitda sobre la facturación de Making Science fue del 3%, casi dos puntos porcentuales menos que el 4,92% del mismo periodo de 2024.

Por otro lado, la compañía registró un ebitda recurrente de 10,82 millones, un 2% más que los 10,61 millones de euros de los tres primeros meses del año pasado.

En este contexto, cabe recordar que Making Science anunció el pasado 4 de octubre la venta de su negocio de 'cloud' y ciberseguridad en España a la italiana Lutech --una operación que se concretó el 19 de diciembre-- por 26 millones de euros.

"La desinversión permite a Making Science centrar sus recursos y capacidades de gestión en sus unidades de negocio principales restantes: servicios de marketing digital y 'adtech' y Raising, su división de tecnología de inteligencia artificial", ha resaltado la empresa.

Debido a esta operación, la compañía ha suspendido las previsiones para el ejercicio de este año y ha señalado que, además de actualizar esas estimaciones, también revisará su plan estratégico de cara a 2027 a fin de incorporar el impacto y las oportunidades derivadas de esta transacción.