Los MANGOS están de moda en Bolsa: qué son, qué acciones los forman y cuánto puede durar su tirón

La moda de los MANGOS en Wall Street - EPDATA

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los inversores de Wall Street hablan ya de los MANGOS, el acrónimo que agrupa a las tecnológicas Meta, Anthropic, Nvidia, Google (Alphabet), OpenAI y SpaceX, las seis compañías que se presentan como el posible relevo de los 'siete magníficos' en una nueva era marcada por la Inteligencia Artificial (IA).

En concreto, los MANGOS cuentan con el potencial para reinar en Bolsa durante la próxima década, desplazando el foco de las 'big tech' hacia las compañías más expuestas a la IA. Google cuenta con Gemini, Anthropic con Claude, OpenAI es la creadora de ChatGPT, SpaceX impulsa Grok y Nvidia fabrica los chips considerados vitales para el desarrollo de esta tecnología.

¿POR QUÉ HAY TECNOLÓGICAS QUE ESTÁN PASANDO DE MODA?

Hasta ahora, la moda giraba en torno a los 'siete magníficos', que siguen teniendo un peso relevante en los mercados. El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que un puñado de grandes tecnológicas concentra cada vez más peso en los índices bursátiles, en referencia a ese grupo de siete compañías, que ya representaban alrededor del 35% de la capitalización del S&P 500 a finales de 2025.

En concreto, los 'siete magníficos' son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. De este grupo, solo tres han logrado entrar en el selecto club de los MANGOS.

Aunque Apple, Microsoft y Amazon cuentan con sus propias soluciones de inteligencia artificial, estas no han terminado de convencer a Wall Street ni a los usuarios ya que su modelo de negocio principal tiene otro enfoque.

En este contexto, Apple y Microsoft han sufrido caídas en Bolsa del 5% y del 3%, respectivamente, después de anunciar subidas de precios en varios de sus productos, justificadas por el aumento de los costes de memoria y almacenamiento de los dispositivos derivados de la crisis generada por la escasez de chips.

En cuanto a Tesla, ha dejado de ser la preferida de Musk quien concentra sus esfuerzos en SpaceX -Conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial-. Asimismo, la marca recortó su beneficio neto un 46% en 2025 cerrando el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros).

Las ventas de Tesla retrocedieron un 3% interanual, hasta 94.827 millones de dólares (79.313 millones de euros). Cabe recordar que Tesla entregó alrededor de 1,63 millones de vehículos a nivel global en el año 2025, lo que supone un retroceso de sus ventas del 8,42%.

¿CUÁNTO DURARÁ LA FIEBRE POR LOS MANGOS?

OpenAI y Anthropic se han convertido en las salidas a Bolsa más esperadas del año, junto con SpaceX, que tuvo un debut histórico al alcanzar una capitalización superior a los 2 billones de dólares (1,73 billones de euros). No obstante, la empresa ha tenido un comportamiento volátil durante sus primeros días en Bolsa y ha reavivado el debate sobre una burbuja alrededor de la IA.

El analista de mercados de XTB, Manuel Pinto, alertaba un día antes del debut en Bolsa de SpaceX de que los inversores deben saber que las grandes salidas bursátiles suelen estar acompañadas de una volatilidad "muy elevada" durante las primeras sesiones.

Pinto considera que el entusiasmo por este debut es el "principal riesgo", al explicar que la valoración ya descuenta unas expectativas "extraordinariamente elevadas" y cualquier decepción, ya sea en resultados, crecimiento o ejecución, podría provocar correcciones importantes.

En paralelo, OpenAI ha retrasado su salida a Bolsa hasta 2027, según ha adelantado 'The New York Times', después de las correcciones registradas por SpaceX en el parqué.

En este sentido, los recién llegados deberán mantener las expectativas del mercado y podrían tardar en entrar al S&P 500 ya que deberán contar con cuatro trimestres consecutivos de beneficios.

¿HAY UNA BURBUJA EN LA IA? Las próximas salidas a Bolsa podrían intensificar la concentración del mercado tecnológico, según ha advertido el estratega de Bank of America Michael Hartnett.

Asimismo, existen rumores sobre una posible burbuja de la IA. Según Schroders, hay señales que apuntan a un posible pinchazo: la valoración del mercado estadounidense se sitúa cerca de máximos históricos, la concentración en un pequeño grupo de grandes compañías supera los niveles previos a la burbuja 'puntocom', el auge de la IA como temática viene acompañado de ambiciosos planes de inversión y la construcción de índices está cada vez más dominada por los ganadores de esta tendencia.

En esta línea, una encuesta de Bank of America a gestores de fondos globales, realizada en diciembre de 2025, reveló que el 38% de los inversores considera que la 'burbuja de la IA' es el principal "riesgo extremo" para los mercados. Aunque este porcentaje fue inferior al registrado en noviembre (45%), la IA se mantuvo como el riesgo más citado.