Renfe prepara su desembarco en Portugal tras las dificultades encontradas en Francia

1111121.1.260.149.20260818100606 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista con Europa Press en la Casa Mediterráneo en Alicante. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha arrancado el proceso para homologar sus trenes de alta velocidad en Portugal con el objetivo de operar en un futuro en ese país, después de que la expansión de sus servicios en Francia se haya visto obstaculizada por varias trabas regulatorias.

Así lo ha avanzado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista a Europa Press, en la que ha detallado que Renfe está intentando homologar sus trenes de las series 106 y 107 de Talgo. "Son modelos muy adaptables al entorno portugués, que en parte es de ancho ibérico como España y estamos intentando homologarlos para poder trabajar allí", ha añadido.

Puente ha señalado que se trata de un cambio de enfoque en el plan de internacionalización de Renfe, ya que su objetivo era seguir expandiéndose en Francia, donde está presente solo en la zona sur. Sin embargo, las trabas regulatorias están retrasando su llegada a ciudades clave como París.

"Hay que analizar la realidad y no empecinarse en cosas que parecen difíciles, por lo que estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas más hacia Portugal, que está en vísperas de desarrollar su red de alta velocidad y es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla", ha explicado.

Además, la sintonía de España en el ámbito del transporte es mayor con Portugal que con Francia: "Los dos países tenemos claramente el objetivo de estar vinculados a través de la red ferroviaria, pero, en el caso de Francia, la presión realizada en Europa para que impulse sus conexiones con España ha servido de muy poco".

Puente ha reiterado el compromiso del Gobierno de tener listas ambas conexiones transfronterizas en 2030, a la espera de que los otros dos países desarrollen la infraestructura dentro de sus fronteras. De hecho, con los trenes 106 y 107, que pueden circular por distintos tipos de vías, se podrá poner el servicio en marcha de forma progresiva.

MULTAS A TALGO POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DE TRENES

En cualquier caso, Renfe sigue esperando que Talgo le entregue los trenes de la serie 107 con dos años ya de retraso, después de que el operador le impusiera una multa de 116 millones de euros al fabricante de trenes por los retrasos de la serie 106.

En el caso de los 107, el ministro ha evitado hablar de nuevas sanciones y esperará a recibirlos y a analizar las circunstancias antes de imponer cualquier multa en aplicación de las cláusulas del contrato.

"Ahora estamos centrados en el proceso de evaluación y vamos a ver finalmente cuándo se produce la entrega para tener en cuenta todas las circunstancias", ha añadido.

ADVIERTE DE LA LLEGADA DE TRENES CHINOS

Óscar Puente ha afirmado que los problemas de capacidad industrial que han arrastrado a Talgo a dar esos trenes con retraso es algo generalizado en la industria europea, desde empresas como Alstom y Siemens a Stadler.

"No es de recibo que los tiempos medios de producción y puesta a disposición y certificación de un tren estén en torno a los seis años en este momento. Llegará un momento en el que si la industria no es capaz de fabricar a unos precios y plazos razonables, los chinos entrarán, y Europa tiene que tomar medidas para que no pase lo que ha pasado en la industria automovilística", ha concluido al respecto.