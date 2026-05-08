Marriott debuta su marca City Express en Asia-Pacífico con doble apertura en Osaka

Marriott debuta su marca City Express en Asia-Pacífico con doble apertura en Osaka
Marriott debuta su marca City Express en Asia-Pacífico con doble apertura en Osaka - MARRIOTT
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 11:45
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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Marriott International anunció esta semana el debut de su marca City Express en la región Asia-Pacífico con la apertura simultánea de dos hoteles en Osaka: el City Express by Marriott Shin-Imamiya y el City Express by Marriott Osaka Namba South.

La operación suma 243 habitaciones al portfolio de la compañía en Japón y marca el inicio de su estrategia de expansión en el segmento de escala media (midscale) fuera de China.

Las propiedades serán gestionadas por Shin-Imamiya Hospitality, subsidiaria de Pacifica Hotels, bajo un esquema de franquicia.

El City Express Shin-Imamiya, de 100 habitaciones, se ubica junto a la estación Shin-Imamiya, facilitando el tránsito hacia el Aeropuerto Internacional de Kansai y los distritos comerciales de la ciudad.

Por su parte, el City Express Osaka Namba South cuenta con 143 habitaciones en el área de Hanazono-kita, con acceso directo a la red de metro de Osaka.

Ambas instalaciones están orientadas al viajero de negocios y turismo que busca funcionalidad. Ofrecen servicios estandarizados que incluyen desayuno, Wi-Fi de alta velocidad y espacios de trabajo, integrándose además a la plataforma de fidelización Marriott Bonvoy.

Con este movimiento, Marriott busca capturar la creciente demanda de alojamiento de bajo costo y alta conectividad en Japón. La empresa confirmó que estas aperturas sirven como base operativa para el despliegue futuro de la marca City Express en otros mercados estratégicos de la región.

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