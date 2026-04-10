Marriott debuta con su marca Tribute Portfolio en Perú mediante la apertura del hotel Humano en Lima - MARRIOTT

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marriott International ha formalizado el debut de su marca Tribute Portfolio en Perú con la apertura de Humano, Lima, un nuevo establecimiento de 157 habitaciones ubicado en el distrito de Miraflores.

El activo hotelero, que busca capturar la demanda del segmento de hoteles independientes de alta gama, se posiciona bajo un concepto de hospitalidad de autor orientado a la integración con el ecosistema creativo y cultural del entorno local.

La oferta alojativa del inmueble se diversifica en categorías que incluyen habitaciones Superior King y Twin, así como Junior y Signature Suites, diseñadas para atender tanto al viajero de ocio como al segmento 'bleisure'.

En el plano de infraestructuras y servicios, el hotel incorpora espacios sociales de uso mixto que incluyen el restaurante de parrilla Entrañable, ubicado en la azotea, y el Café de Lima.

Las instalaciones se completan con una piscina en el 'rooftop', servicios de bienestar y salas de eventos flexibles destinadas al mercado corporativo.