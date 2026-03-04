Más de 1.000 personas colaboran en el desafío para alinear inteligencia artificial pública con valores éticos

Más de 1.000 personas colaboran en desafío para alinear la inteligencia artificial pública con valores éticos. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 personas han colaborado en la mejora de la familia pública de modelos de lenguaje desarrollada por el Barcelona Supercomputing Center durante la final del 2º Desafíos ALIA, celebrada en Talent Arena 2026, un evento localizado en Mobile World Congress Barcelona, con el apoyo del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El reto, que ha contado con la colaboración de Amazon AWS y Multiverse Computing, se ha diseñado para producir mejoras tangibles en el comportamiento del modelo 40B Instruido que, ante peticiones problemáticas, debe identificar riesgos, marcar límites y ofrecer alternativas útiles sin proporcionar usos indebidos.

El principal propósito es que el modelo utilice un lenguaje más equitativo e inclusivo, evitando la reproducción de estereotipos, y que acerque la IA a la ciudadanía.

El 2º Desafío ALIA se ha desarrollado en dos fases. La primera, de carácter online, inscripción libre y dirigida a personas sin necesidad de conocimientos técnicos, contó con la participación de 974 personas de 48 provincias españolas y 18 países (Perú, Argentina, Chile, Colombia, Francia, Italia, o Reino Unido, entre otros). Del total, el 64,8% eran hombres y el 31,9% mujeres, una cifra superior al 20% de mujeres que se dedican a las ingenierías en España.

En total, se realizaron hasta 29.404 intentos de que ALIA proporcionase respuestas erróneas y han facilitado al modelo 1.780 propuestas de respuestas siguiendo principios éticos y de seguridad.

Tras la finalización de la fase online, todas las interacciones con el sistema se han recopilado en un conjunto de datos sobre el que se ha trabajado en la segunda fase, de carácter presencial, consistente en un hackathon desarrollado entre este martes y miércoles en Talent Arena.

Los 85 participantes, organizados por equipos, se han enfrentado a dos retos principales: validar un conjunto de datos con criterio humano ("educar" la IA); y diseñar y poner a prueba un "juez" de IA con el conjunto de datos validado, que opere según las preferencias humanas, valorando calidad y corrección de las respuestas según los principios éticos y de seguridad establecidos.

Esta fase presencial ha culminado con la ceremonia de entrega de premios, por un valor total de 9.000 euros, conforme a distintos criterios establecidos.

Los premiados han sido el Equipo 12 con el 1er Premio (Manuel Antón Herrerías, Azucena Vázquez, Katherina Akhmadeeva, Igor Soroka e Iván Boris), el Equipo 6 con el 2º Premio (Abraham Gil Ramírez, Manel Arribas Ibar, Paula Alcaide Barbero, Pol Serrano Franquesa y Pedro Latasa Fernández-Layos) y el Equipo 19 con el 3er Premio (Guillem Farriols, Ignasi Basté, Patricia Gómez, Rikard Reinhagen y Saroj Bartaula).

En su intervención, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, señaló que "con este trabajo colectivo estamos sentando las bases para una comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial en España".

El Desafío ALIA representa un hito en el desarrollo de inteligencia artificial soberana y responsable en España, y esta colaboración demuestra, precisamente, nuestro compromiso con la innovación en el sector público y nuestra capacidad para proporcionar la infraestructura necesaria que permita a más de 1.000 personas contribuir a mejorar éticamente el modelo ALIA-40B", destacó el responsable de Gobierno para Sector Público en AWS España, Óscar Sanz.

ALIA es una iniciativa estratégica de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, desarrollada por el Barcelona Supercomputing.

Entre sus objetivos se encuentran crear modelos fundacionales abiertos como ALIA 40B (40.000 millones de parámetros), la reutilización a través de infraestructura pública y garantizar estándares éticos alineados con el Reglamento Europeo de IA y supervisados por la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).