Más del 50% de los españoles no descarta comprar atún pescado en condiciones laborales precarias

Archivo - Capturas de atún de atuneros españoles - OPAGAC - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los españoles no descarta comprar atún pescado en condiciones laborales precarias, según los datos del estudio 'Qué sabemos de lo que comemos del mar', impulsado por Hands for the Oceans (H4O) y Opagac (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores).

En concreto, el informe revela que el 14% de los consumidores afirma que lo compraría igualmente, mientras que un 19,7% lo haría dependiendo del precio y un 19,2% en función de la calidad del producto. En conjunto, un 52,9% no descarta su compra, incluso conociendo la existencia de malas condiciones laborales en la captura.

El 72,1% de los españoles considera o no está seguro de que el consumidor tenga suficiente información sobre el origen del pescado que compra, frente a un 27,9% que cree que sí la tiene.

Los datos muestran que, aunque existe una creciente preocupación por las condiciones en las que se obtienen los productos del mar, el comportamiento de compra sigue estando condicionado por factores como el precio o la calidad percibida del producto.

Así, cuestionados si comprarían atún sabiendo que ha sido pescado en condiciones laborales precarias, el 47,1% de los españoles asegura que no lo haría, mientras que un 14% afirma que sí lo compraría igualmente, un 19,7% lo condicionaría al precio y un 19,2% a la calidad del producto.

"Cada decisión de compra tiene un impacto en la forma en que se produce, se captura y se comercializa lo que llega a nuestra mesa. No podemos hablar de sostenibilidad oceánica si no hablamos también de las personas que trabajan en el mar. La transparencia y la trazabilidad son esenciales para que el consumidor pueda distinguir entre modelos pesqueros responsables y aquellos que operan con menores garantías sociales", ha señalado el director gerente de Opagac, Julio Morón.

Por comunidades autónomas, Aragón es la región donde más consumidores afirman que sí comprarían atún pese a saber que ha sido pescado en condiciones laborales precarias, con un 20%, seguida por Castilla y León (19,48%), Canarias (18,18%), Andalucía (15,30%) y Comunidad Valenciana (13,98%).

La demanda de transparencia también se refleja en la información que los consumidores quieren encontrar con mayor claridad en el envase. Según el estudio, el 64,5% de los españoles reclama más claridad sobre la zona de pesca, mientras que el 60,6% quiere conocer mejor la fecha de captura. Además, un 33,5% demanda información más clara sobre certificaciones laborales o sociales, un 25,4% sobre el tipo de arte de pesca, un 22,9% sobre la cadena de proveedores y un 21,2% sobre el barco y país de pabellón.

Por otro lado, el 34,2% de los españoles afirma que la sospecha de mala praxis laboral le impediría comprar un producto del mar, situándose prácticamente al mismo nivel que la falta de información, mencionada por el 34,7%. El precio alto sigue siendo el principal freno, señalado por el 44,5%, seguido de la desconfianza en la marca, con un 26,3%, y del impacto ambiental, con un 17,2%.