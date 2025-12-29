Más del 90% de los teléfonos comprobados en el buscador de Endesa son no autorizados por la compañía - ENDESA

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más del 90% de los teléfonos comprobados en el buscador 'Comprueba quién te ha llamado' de Endesa, lanzado el pasado mes de septiembre para ayudar a sus clientes a identificar llamadas de teléfonos no autorizados por la compañía, son sospechosos, según informó la eléctrica.

Desde el lanzamiento de la herramienta, disponible en la web de Endesa, ha recibido más de 255.000 visitas, lo que representa un 6% del tráfico total de la web corporativa de la compañía. De ellas, 169.000 usuarios han comprobado un número de teléfono, con ese dato de que más del 90% de los números corresponden a teléfono nos autorizados por la empresa.

Según indicó la compañía, entre las irregularidades detectadas en estas llamadas fraudulentas están la suplantación de identidad, promesas engañosas, amenazas económicas y cobros indebidos. Así, uno de cada cinco clientes domésticos o 1 de cada 7 si miramos a las pymes, han "picado" ante el engaño y se han cambiado de comercializadora sin el consentimiento expreso del cliente.

Además, la eléctrica recordó que estas llamadas "no están relacionadas ni con la actividad comercial de Endesa ni con el tratamiento de datos realizado por la compañía", que adoptan las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para evitar la alteración, el mal uso y tratamiento, o el acceso no autorizado, para todos los canales y sus sistemas.

BATERÍA DE ACCIONES PARA ALERTAR A LOS CONSUMIDORES.

La compañía tiene en marcha una batería de acciones para alertar a los consumidores y darles herramientas para protegerse. Además de campañas informativas en redes sociales, con consejos prácticos y mensajes de alerta en su blog corporativo.

La última acción de divulgación de Endesa ha sido unos vídeos que respiran a 'true crime' y que están disponibles principalmente en sus canales de redes sociales (YouTube y Facebook).